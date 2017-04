10 bölümlük yeni “The X-Files” sezonu yolda

13 yıllık aranın ardından geçtiğimiz yıl altı özel bölümle geri dönen The X-Files, bu kez 10 bölümlük yeni bir sezonla karşımıza çıkacak. Gillian Anderson ve David Duchovny’nin kendileriyle özdeşleşen Dana Scully ve Fox Mulder karakterlerini bir kez daha canlandıracağı yeni The X-Files sezonunun yayın tarihi henüz bilinmiyor.

Dizinin yaratıcısı Chris Carter, yeni The X-Files sezonunda yer alacak 10 bölümün tamamının yönetmenliğini üstlenecek. FOX ekranlarında izleyicilerle buluşacak 11. The X-Files sezonu hakkında açıklamalarda bulununan kanal başkanı David Madden, dünya çapında milyonlarca hayranı olan dizinin; harika bir televizyon şovu için gerekli her şeye sahip olduğunun altını çizdi. The X-Files‘ın, Chris Carter’ın yaratıcılığı ve Anderson – Duchovny ikilisinin performansıyla bir tür popüler kültür fenomenine dönüştüğünü vurgulayan Madden, Mulder ve Scully’nin çözeceği yeni gizemler için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

Açıklamadan kısa bir süre sonra dizinin resmi Twitter hesabından aşağıdaki paylaşım yapıldı.