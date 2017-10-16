10 filmlik “Kısa Animasyon Gecesi”, 18 Ekim’de Bant Mag. Havuz’da

Antalya Sinema Derneği’nin yakın geçmişte Türkiye’nin çeşitli festivallerinden birincilik ödülüyle ayrılmış kısa animasyon filmler arasından yaptığı 10 filmlik seçki, Bant Mag. Havuz / Bina’da görücüye çıkıyor.
Bazı yönetmenlerin de katılacağı gösterimde yer alacak 10 animasyonun listesi ise şu şekilde:
Altın Vuruş, Gökalp Gönen
Kusursuz Hayat, Özgül Gürbüz
Salkım Söğüt, Ethem Onur Bilgiç
İrfan, Rıdvan Çelik
Uzun Kaşıklar, Denizcan Yüzgül
İçine Kaçan Kız, Işık Dikmen
Bir Fincan Türk Kahvesi, Nazlı Eda Noyan & Dağhan Celayir
Bahçe, İdil Ar
Görünmez Duvarlarım, Nurbanu Asena
Tavşan Kanı, Yağmur Altan
Etkinlik ücretsizdir.
Kapı açılışı: 19:30
Gösterim: 20:00
Bant Mag. Havuz’daki gösterim için yerimiz 50 kişi ile sınırlıdır. Mekanın kapasitesi dolduktan sonra ayakta veya fazla sayıda kişiyi gösterime alamıyoruz. Erken gelmenizi ve yerle ilgili özellikle Instagram hesabımızı takip etmenizi öneririz. Etkinliğin Facebook sayfasına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.