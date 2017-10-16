10 filmlik “Kısa Animasyon Gecesi”, 18 Ekim’de Bant Mag. Havuz’da

Antalya Sinema Derneği’nin yakın geçmişte Türkiye’nin çeşitli festivallerinden birincilik ödülüyle ayrılmış kısa animasyon filmler arasından yaptığı 10 filmlik seçki, Bant Mag. Havuz / Bina’da görücüye çıkıyor.

Bazı yönetmenlerin de katılacağı gösterimde yer alacak 10 animasyonun listesi ise şu şekilde:

Altın Vuruş, Gökalp Gönen

Kusursuz Hayat, Özgül Gürbüz

Salkım Söğüt, Ethem Onur Bilgiç

İrfan, Rıdvan Çelik

Uzun Kaşıklar, Denizcan Yüzgül

İçine Kaçan Kız, Işık Dikmen

Bir Fincan Türk Kahvesi, Nazlı Eda Noyan & Dağhan Celayir

Bahçe, İdil Ar

Görünmez Duvarlarım, Nurbanu Asena

Tavşan Kanı, Yağmur Altan

Etkinlik ücretsizdir.

Kapı açılışı: 19:30

Gösterim: 20:00

Bant Mag. Havuz’daki gösterim için yerimiz 50 kişi ile sınırlıdır. Mekanın kapasitesi dolduktan sonra ayakta veya fazla sayıda kişiyi gösterime alamıyoruz. Erken gelmenizi ve yerle ilgili özellikle Instagram hesabımızı takip etmenizi öneririz. Etkinliğin Facebook sayfasına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.