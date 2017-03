10 şarkıyla Sónar İstanbul’a hazırlık!

24-25 Mart tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek olan Sónar İstanbul festivalinin programında Moderat, Prins Thomas, Clark, Helena Hauff, Tim Hecker gibi heyecan verici isimler yer alıyor. Festivale günler kala, Bant Mag. ekibinin festival programından seçtiği 10 şarkıyla Sónar İstanbul için geri sayımımızı sürdürüyoruz!

Nosaj Thing – N R 5

(No Reality EP – Innovative Leisure – 2016)

Clark – Winter Linn

(Clark – Warp – 2014)

Matias Aguayo – Run Away From The Sun

(Legande – Kompakt – 2015)

Floating Points – Silhouettes I, II & II

(Elaenia – Pluto – 2015)

Moderat – Gita

(II – Monkeytown Records – 2013)

Prins Thomas – Labyrint

(Prins Thomas II – Full Pup – 2014)

DJ Koze – Magical Boy

(Amygdala – Pampa Records – 2013)

Helena Hauff – Spur

(Discreet Desires, Werk Discs – 2015)

Tim Hecker – Castrati Stack

(Love Streams, 4AD, 2016)