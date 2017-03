13. Akbank Kısa Film Festivali başladı, gösterimler 23 Mart’a kadar devam ediyor

Bu hafta itibariyle sinemaseverler ile buluşan 13. Akbank Film Festivali’nde tam 37 ülkeden 101 film yer alıyor. Akbank Sanat’taki gösterimler 23 Mart’a dek ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Her yıl Akbank Sanat’ta kendilerine has bir seçkiyle gerçekleşen Akbank Kısa Film Festivali, bu sene de yine birçok festivalde boy göstermiş yapımı 13-23 Mart arasında İstanbullu izleyicilerle buluşturuyor. Cannes, Venedik, Berlinale gibi festivallerde gösterilen kısaların da yer aldığı programında bu kez 37 ülkeden tam 101 kısa film yer alacak.

Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Deneyimler, Belgesel Sinema, Forum, Kısadan Uzuna ve daha birçok bölümün yer aldığı 13. Akbank Kısa Film Festivali’nde ayrıca, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kült yönetmen Abbas Kiarostami’nin 10 Derste Sinema belgeselinin gösterimi de yapılacak. Çeşitli workshop, söyleşi ve etkinliklerin de yer aldığı festivalde, Deneyimler bölümünün konuğu Köprüdekiler’den tanıdığımız yönetmen Aslı Özge olacak. Bu arada, festivalde gerçekleşecek söyleşilerden bazıları da şu şekilde:

Seifollah Samadian, Farhad Eivazi ve Rıza Oylum ile “Abbas Kiarostami Sineması Üzerine”

Dilşad Çelebi, Settar Tanrıöğen ve Serkan Ercan ile “Oyuncu Gözüyle Kısa Film”

Selim Evci ve Mustafa Kara ile “Film Yapmaya Dair”

Mehmet Zengin, Güçlü Yaman ve Cansu Boğuşlu ile “Görüntü Yönetmenliği”

13. Akbank Kısa Film Festivali için Bant Mag. ekibi tarafından hazırlanan festivali bloguna buradan ulaşabilir ve sizler için hazırladığımız önerileri, özel röportajları ve dahasını inceleyebilirsiniz. Festival programına buradan ulaşabilir, Akbank Sanat’ın 13. kez gerçekleştirdiği Kısa Film Festivali’ni takip etmeniz için 10 sebebi sıraladığımız içeriğimizi ise aşağıdan okuyabilirsiniz.

Bu yıl 13. kez düzenlenecek olan Akbank Kısa Film Festivali’nde çok sayıda bölümde onlarca film, pek çok söyleşi, özel gösterim ve masterclass var, kaçırmak içinse hiçbir sebep yok.

1. Dünyanın farklı yerlerinden toplam 52 ülkeden 1055 filmin başvurduğu festivale seçilen 101 filmden görebildiğiniz kadarını görmek için,

2. Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar ve Perspektif gibi bölümlerde yer alan ve yıl boyu Cannes, Berlin, Venedik, Sundance, Toronto başta olmak üzere onlarca festival gezmiş, bolca ödül kazanmış bir dolu filmi izleyerek, tüm bir yıl kısa film alanındaki yepyeni gelişmeleri bir kerede aradan çıkarabilmek için,

3. Bu yıl açılan ve kısa filmlerin senaryo aşamasından desteklenmesi ve proje geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlenmesini hedefleyen Kısa Film Forum bölümündeki kısa film senaryo yarışması heyecanına kapılmak için,

4. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz İran sinemasının büyük ustası Abbas Kiarostami’yi festivalde gösterilecek 10 Derste Sinema filmiyle anmak ve yakın dostu, görüntü yönetmeni ve bu yılki Belgesel Sinema bölümünün konuğu olarak festivale katılacak ve bir de masterclass verecek olan Seifollah Samadian’ın Abbas Kiarostami ile 76 dakika ve 15 saniye ve Once Upon a Time in Marrakech filmlerini izleyebilmek için,

5. Deneyimler bölümünün bu yılki konuğu Aslı Özge’nin festival kapsamında gösterilecek Köprüdekiler ve Ansızın filmlerini izlemek, kendisiyle gerçekleştirilecek söyleşiye katılarak 1997’den bu yana kısa ve uzun metrajlı filmleri ve belgesel ile kurmaca arasında gidip gelen bazı işlerini daha yakından anlayabilmek, sinemasının içine girebilmek için,

6. Kısadan Uzuna bölümünün konuğu ve Türkiye sinemasının usta isimlerinden Tayfun Pirselimoğlu’nun Venedik Film Festivali’ne seçilen ve kolay kolay bulup izleyemeyeceğiniz ilk kısa filmi Dayım’ı ve ilk uzun metrajlı sinema filmi Hiçbiryerde’yi görebilmek için,

7. Özel Gösterim bölümünün bu yılki konukları, Balkan ülkelerinden iki önemli yönetmen Istvan Kovacs ve Andrei Gruzsniczki’nin sinemalarını keşfedebilmek için,

8. Atölye programı kapsamında senaryo koçu ve yapımcı Esther Wouda, genç ve yetenekli kurgucu Umut Sakallıoğlu, oyuncu koçu Deniz Erdem, belgeselci ve eğitmen Semra Güzel Korver, sinema ve televizyon makyajı alanında uzmanlaşmış Şerife Aydın Terler ve Sezen Türkyılmaz Çaka’nın atölyelerine katılıp deneyimlerini paylaşmak için,

9. Bu yıl bol ödüllü Albüm filmiyle adından söz ettiren Şebnem Bozoklu, en son Nergis Hanım ve Saklı’da izlediğimiz Settar Tanrıöğen ve Gişe Memuru filmiyle Altın Portakal kazanmış olan Serkan Ercan ile oyuncu gözüyle kısa film söyleşilerine katılmak, yolu Akbank Kısa Film Festivali’nden geçen Cansu Boğuşlu, Mehmet Zengin ve Güçlü Yaman ile görüntü yönetmenliği üzerine izlenimlerini paylaşmak, Türkiye’nin bu yılki Oscar adayı Kalandar Soğuğu’nun yönetmeni Mustafa Kara ve Akbank Kısa Film Forum’un direktörü senarist yönetmen Selim Evci ile film yapımı söyleşine katılmak için,

10. Ulusal ve uluslararası yarışma kapsamında jüri tarafından en iyi film seçilecek yapımları festivalden sonra da “Ödüllü Filmler Üniversitelerde” etkinliği kapsamında Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde görme fırsatı bularak Akbank Kısa Film Festivali tecrübesini tam anlamıyla yaşayabilmek için bu yıl muhakkak festivali takip etmelisiniz.