14 Temmuz’da vizyona girecek “War for the Planet of the Apes”ten yeni görüntüler

Matt Reeves’in yönetmenliğini üstlendiği War for the Planet of the Apes filminden yeni bir fragman geldi.

Serinin üçüncü filminde insanlar ve maymunlar arasındaki büyük savaş konu ediliyor. Maymunların Ceaser isimli liderleri ve insan ırkını kurtarmak için her şeyi göze alan Colonel önderliğinde, gezegenin geleceğini etkileyecek bir savaş gerçekleşiyor. Filmde, savaşta büyük kayıplar yaşayan maymun ırkına karşı kendini sorumlu hisseden Ceaser’ı Colonel’le birebir mücadeleye girerken göreceğiz.

Ceaser’ı Andy Serkis’in canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Woody Harrelson ve Judy Greer da bulunuyor. Ceaser, Rocket ve Maurice gibi maymun karakterlerin kendi aralarında da konuşarak diyalog kurabildiği War for the Planet of the Apes fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir. Filmin vizyon tarihi 14 Temmuz.