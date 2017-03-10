15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali yarın başlıyor

Tam yedi şehirde gerçekleşecek olan gösterimlerle izleyiciler ile buluşacak olan 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, yarın İstanbul’daki gösterimlerle başlıyor.

11 Mart – 30 Nisan tarihlerinde tamamı ücretsiz olarak gerçekleşecek olan 15. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali, İstanbul’dan başlayarak 25-26 Mart’ta Bodrum’da, 1-2 Nisan’da İzmir’de, 8-9 Nisan’da Bursa’da, 22-23 Nisan’da Giresun’da, 27-28 Nisan’da Adana’da ve 29-30 Nisan’da Mersin’de izleyiciler ile buluşacak. Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Gülten Akın’ın “Aç avuçlarını sesini yükselt, gel dirilt değiştir” sözlerinden yola çıkarak hazırlanan programı ile karşımızda olan festivalde, Kadınların Sineması, Kadınların Sineması-Türkiye, Yeryüzünden Edilenler, Deepa Mehta- Yeryüzü Sineması, Feminist Değilim Ama… gibi bölümlerde toplam 42 film yer alacak. Aşağıda Fransız Kültür Merkezi’nde gösterilecek olan filmlerin programını görebileceğiniz festivalin tüm detaylarına Facebook sayfasından veya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.