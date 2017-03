16 Temmuz’da başlayacak yeni “Game Of Thrones” sezonundan ilk fragman

HBO, Game Of Thrones‘un merakla beklenen yeni sezon yayın tarihini, bir buz kalıbının bir saati aşkın bir sürede çözülmesinin Facebook üzerinden canlı yayınla izletilerek açıkladı. 16 Temmuz’da başlayacak yedinci Game Of Thrones sezonundan ilk fragman da sosyal medyada yerini aldı.

HBO’nun en büyük prodüksiyonlarından olan ve kanala bugüne dek sayısız ödül kazandıran Game Of Thrones‘un yeni sezonundan yayınlanan ilk fragmanı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

The great war is here. #GoTS7 premieres 7.16. pic.twitter.com/1Jna10kNuQ

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) March 9, 2017