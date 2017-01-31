17 Mart’ta gösterime girecek “Beauty And The Beast”ten son fragman geldi

Disney’in en popüler animasyonlarından biri olan Beauty And The Beast‘in 26 yıl sonra çekilen film uyarlaması, 17 Mart’ta gösterimde olacak. Oyuncu kadrosunda Emma Watson, Luke Evans ve Dan Stevens’ın yer aldığı filmden son fragman görücüye çıktı.

Filmin yönetmenliğini son olarak Ian McKellen’ın yaşlı Sherlock Holmes olarak karşımıza çıktığı Mr. Holmes filmini çeken Bill Condon üstleniyor. Usta oyuncu Ian McKellen, Beauty and the Beast‘te de Cogsworth karakterini seslendiriyor. Yarı animasyon olarak kurgulanan filmin oyuncu ve seslendirmen kadrosunda Ewan McGregor, Gugu Mbatha-Raw ve Stanley Tucci gibi isimler de bulunuyor.

Beauty And The Beast‘ten yayınlanan son fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.