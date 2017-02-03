17 Mart’ta yayınlanacak yeni Depeche Mode albümünden ilk şarkı geldi

İngiliz grup Depeche Mode, kariyerinin on dördüncü stüdyo albümünü önümüzdeki ay yayınlıyor. Spirit ismini taşıyacak yeni Depeche Mode albümünden dijital platformlara servis edilen ilk şarkı “Where’s the Revolution” ismini taşıyor.

Yoldaki albüm hakkında Rolling Stone’un sorularını yanıtlayan Dave Gahan, ilk single’da politik mesajlar olmasına rağmen albümün politik olarak tanımlanamayacağını dile getirdi. Yine de Spirit albümünün kesinlikle insanlık hakkında olduğunu vurgulayan Gahan, sözlerine “Eğer bir şeylerin değişmesini istiyorsak bunlar hakkında konuşmamız gerekiyor” diyerek devam etti. Albümden yayınlanan ilk single, bir Martin Gore bestesi. Dave Gahan, bu şarkıda Gore’un yansıtmak istediği şeyin, insanların farklı yöndeki ilerleyişi olduğunu düşündüğünü de belirtti.

Columbia Records etiketiyle 17 Mart’ta yayınlanacak yeni Depeche Mode albümünün ilk şarkısı aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.