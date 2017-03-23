19 Nisan’da başlayacak üçüncü “Fargo” sezonundan bir fragman daha

Ewan McGregor, Carrie Coon, David Thewlis ve Mary Elizabeth Winstead’in rol alacağı yeni Fargo sezonu için heyecanlı geri sayımımız sürüyor. FX, dizinin 19 Nisan Çarşamba günü başlayacak yeni sezonundan bir fragman daha yayınladı.

İlk iki sezonuyla tam 5 Emmy Ödülü toplayan dizi, Coen Kardeşler’in aynı isimli kült filminden yola çıkarak farklı dönemlerde gerçekleşmiş hikayeleri anlatıyor. İlk sezonu 2006; ikinci sezonu da 1970’lerin sonunda geçen dizi, yeni sezonuyla birlikte 2010 yılına geliyor. Yeni Fargo sezonunda ünlü oyuncu Ewan McGregor ikiz karakterleri canlandırdığı performansıyla da çok konuşulacak gibi gözüküyor. Söz konusu ikizlerden Emmit Stussy, başarılı bir emlak zengini; Ray Stussy ise hayatındaki şanssızlıklardan dolayı ikizini suçlayan bir şartlı tahliye memuru.

Coen Kardeşler’in yapımcı ekibinde yer aldığı dizinin üçüncü sezonunda tüm bölümlerin yönetmenliğini, dizinin yaratıcısı olan Noah Hawley üstleniyor. Üçüncü Fargo sezonunun ana karakterleri olan Stussy ikizlerinin tartışmasından görüntülerin yer aldığı yeni fragman aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.