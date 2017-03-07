19 Nisan’da başlayacak üçüncü “Fargo” sezonundan yeni bir teaser

2010 yılında geçecek olan yeni Fargo sezonundan, Ewan Mcgregor’un canlandıracağı ikizlerden Ray Stussy’yi de ilk kez gördüğümüz 30 saniyelik bir teaser geldi.

McGregor’la birlikte Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead ve David Thewlis’in yer aldığı üçüncü Fargo sezonu, 19 Nisan’da FX ekranlarında olacak. Dizi için geri sayımımız sürerken, yapımcılar peşi sıra kısa fragmanlar yayınlamayı sürdürüyor.

Ewan McGregor’un neredeyse tanınmayacak bir halde karşımıza çıktığı yeni Fargo teaser’ı aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.