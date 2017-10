2. Harvest Festival’da sizleri neler bekliyor?

Bir yıl aradan sonra 27 Ekim’de Küçükçiftlik Park’ta geri dönmeye hazırlanan Harvest Festival’ın Jungle, Kovacs, Max The Sax, Sattas, Palmiyeler ve dahasını konuk edeceği güne kısa bir zaman kaldı. Festival alanında sizleri nelerin beklediğine yakından bakıyoruz.

Jungle’ın ilk kez Harvest Festival’la İstanbul’da konser verecek!

Festivalseverlere hem iyi müzik, hem de keyifli bir festival ortamı vadeden Harvest Festival, 27 Ekim’de ilk kez Türkiye’de konser verecek olan İngiliz R&B topluluğu Jungle ve Hollandalı müzisyen Kovacs’ın sahnede olacağını müjdelemiş ve bir yıl aradan sonra yeniden ziyaretçilere kapılarını açacağını duyurmuştu. Son yapılan duyuruyla birlikte ana sahnenin diğer yabancı konuğunun Parov Stelar saksafoncusu Markus Ecklmayr’ın keyifli solo projesi Max the Sax olacağı da açıklandı. Bu arada, uzun zamandır bir arada olan yerli gruplardan Flört’ün eğlenceli performansının da ana sahnede olacağını da duyurmuş olalım.

Kendileriyle aynı ismi taşıyan albümleri Jungle’da yer alan ve neredeyse tamamı hite dönüşen parçaları ilk kez İstanbul’da çalacak olan İngiliz topluluğun, Harvest Festival’da sahne alacağı performanslarını kaçırmayın.

Hollandalı müzisyen Sharon Kovacs’ı izleyeceğimiz Harvest Festival’da, büyük ihtimalle dinleyeceğiniz parçalar arasında “My Love” da yer alıyor.

Markus Ecklmayr’ın solo projesi Max The Sax, müzik dünyasında en az Parov Stellar projesi kadar ses getirmişti. Ecklmayr’ın herkesin dilinde olan canlı performansını kaçırmayın.

Bahçe sahnesinde Palmiyeler, Sattas ve dahası!

Festival alanına kurulacak olan bahçe sahnesinde yerli sahneden farklı türlerde üretim yapan çeşitli isimler müzikseverlerle buluşacak. Yerli sahnenin kendine has üretimleriyle tanınan enerjik topluluğu Palmiyeler, kendilerine has üretimleri ile tanıdığımız rock’n roll üçlüsü The Ringo Jets, Türkiye’de ve yurt dışındaki birçok festivalde de yer alan ve artık reggae diyince akla gelen ilk yerli topluluk olan Sattas ve uzun süren sessizliğini bu festivale özel hazırladığı tematik ve doğaçlama bir setle bozmaya hazırlanan genç müzisyen Alpman, festivalin ikinci sahnesinde izleyeceğimiz isimler olacak. Bu arada, konser aralarında Analog Kültür standında Kaan Düzarat’ın seçkisinden oluşan plakların da döneceğini de söylemiş olalım.

Sattas, özellikle geçtiğimiz bahar ayında paylaştıkları Duman cover’ları “Aman Aman” ile dikkat çekmişti.

Kendilerine has klipleri, sahne tasarımları ve dahasıyla tanıdığımız Palmiyeler, Harvest Festival’da yine enerjisi yüksek performansı ile son albümleri Venus’ten parçalar seslendirecek.

Bugüne kadar Avrupa’da çeşitli festivallerde ve mekanlarda sahne almış olan The Ringo Jets, rock’n roll’a gönül verdikleri parçalarını çalacakları etkileyici performanslarıyla müzikseverler ile buluşacak.

Harvest Festival’da Küçükçiftlik Park yemyeşil olacak!

Küçükçiftlik Park, 27 Ekim Cuma akşamı bambaşka bir deneyime dönüşüyor. Yerlerin çimlerle kaplanıp, yemyeşil bir alan haline geleceği Harvest Festival’da sonbahara veda etmek için nefis bir ortam yaratılacak. Sadece Harvest Festival için özel olarak hazırlanacak ve bir nevi bostana dönüşecek olan Küçükçiftlik Park’ı deneyimlemek için mutlaka orada olun!

Atölyeler, söyleşiler ve pazar alanı tüm gün boyunca 2. Harvest Festival’da!

Günün erken saatlerinden itibaren festivalseverleri ağırlamaya başlayacak olan Harvest Festival, konserlerin yanı sıra birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Permakültür, daldırma tekniği ile mum yapımı, doğal sabun yapımı, scrapbook ve dreamcatcher yapımı gibi doğallığın ön planda olduğu atölyelerin yer alacağı festivalde ayrıca birçok söyleşi de gerçekleşecek. Gazeteci, yazar, hayvan hakları aktivisti Zülal Kalkandelen ile “İnsanlık Tarihinde Yeni Bir Evrim: Vegan Devrimi”; Tıbbi ve Aromatik bilimler teknikeri ve yazar Nazım Tanrıkulu ile “Şifalı Bitkilerin Doğru Kullanımı”; Good4Trust.org kurucusu Dr. Uygar Özesmi ile “Tüketme Türet – Dur Diren Dokun Dönüştür” söyleşileri ve dahasıyla ilgili detaylı duyurular için buraya tıklayarak detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, Küçükçiftlik Park’taki festival alanına kurulacak olan pazar alanında good4trust.org üreticilerinin de yer aldığı otuzdan fazla marka yer alacak. Festivaldeki yemek alanında vegan ve vejeteryan yemek seçeneklerini de bulacağınız bir alanın olduğunu da söyleyelim.

Harvest Festival’la ilgili tüm gelişmeleri, son dakika duyuruları ve dahası için etkinlik sayfasını buraya tıklayarak takip edebilirsiniz. Festivalin biletleri Biletix’te.