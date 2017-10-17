20 Ekim’de başlayacak 54. Ulusal Yarışma’nın seçkisi belli oldu

Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışması’nın iptal edilmesine tepki olarak gerçekleşecek olan 54. Ulusal Yarışma’nın 20-27 Ekim tarihlerinde izleyiciler ile buluşacak film programı belli oldu.

Bu sene gerçekleşecek olan Uluslararası Antalya Film Festivali’nde yer almayacak olan Ulusal Yarışma’nın ruhunu korumak ve bir nevi iptal kararına tepki göstermek üzere İstanbul’daki Beyoğlu Sineması’nda düzenlenecek olan 54. Ulusal Yarışma’nın jüri kadrosunda Hülya Uçansu, Kadir İnanır, Nihal Yalçın, Sarkis, Sevin Okyay ve Tayfun Pirselimoğlu’nun yer aldığı haberlerini sizlerle paylaşmıştık.

20 Ekim’de başlayacak olan 54. Ulusal Yarışma gösterimlerinde izleyeceğimiz filmlerin listesi belli oldu. Onur Saylak, Ayşe Toprak, Onur Ünlü ve dahasının filmlerinin gösterileceği programda yer alan filmler şu şekilde:

Ali Kemal Çınar, Genco

Ayşe Toprak, Mr. Gay Syria

Emre Erdoğdu, Kar

Emre Yeksan, Körfez

Onur Saylak, Daha

Onur Ünlü, Put Şeylere

Sertan Ünver, Blue

Yunus Ozan Korkut, Benim Varoş Hikayem

1. Antalya Film Şenliği’nde En İyi Film Ödülü’ne layık görülen Halit Refiğ imzalı Gurbet Kuşları’nın gösterimi ile başlayacak olan 54. Ulusal Yarışma’nın Beyoğlu Sineması’ndaki gösterimleriyle ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz. Yarışma boyunca izleyeceğiniz filmler 26 Ekim’de gerçekleşecek ödül töreninde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu kategorilerinde ödüllendirilecek. Kazanan filmler; son dönemin çağdaş sanatçılarından Sarkis, Gülsün Karamustafa, Ahmet Öğüt, Güneş Terkol ve Cevdet Erek’e ait eserlerle ödüllendirilecek.