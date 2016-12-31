2016’da bantmag.com’da en çok okunan müzik haberleri seçkisi – Bölüm I

Yılın son gününde, yıl boyu sizlerle paylaştığımız haberler arasından en çok aklımızda kalan, çok konuşulan ve bizi şaşırtan bazı haberleri yeniden hatırlıyoruz. Herkese şimdiden iyi seneler!
Antony Hegarty, Oscar’ı boykot ettiğini ve törene katılmayacağını açıkladı
Radiohead, LCD Soundsystem, PJ Harvey, Sigur Ros ve dahası Primavera Sound 2016’da!
“Beşinci Beatle” George Martin, 90 yaşında hayatını kaybetti
Michael Gira, bir dönem birlikte çalıştığı Larkin Grimm tarafından tecavüzle suçlandı
Emerson, Lake & Palmer’ın kurucularından Keith Emerson hayatını kaybetti