2016’da bantmag.com’da en çok okunan müzik haberleri seçkisi – Bölüm I

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2016’da bantmag.com’da en çok okunan müzik haberleri seçkisi – Bölüm I

Yılın son gününde, yıl boyu sizlerle paylaştığımız haberler arasından en çok aklımızda kalan, çok konuşulan ve bizi şaşırtan bazı haberleri yeniden hatırlıyoruz. Herkese şimdiden iyi seneler!

 

74. Altın Küre adayları ve kötücül yorumlarımız

Massive Attack’tan bir video daha: “Voodoo In My Blood”

20 Ocak New York’ta “David Bowie Günü” ilan edildi

Antony Hegarty, Oscar’ı boykot ettiğini ve törene katılmayacağını açıkladı

Radiohead, LCD Soundsystem, PJ Harvey, Sigur Ros ve dahası Primavera Sound 2016’da!

“Beşinci Beatle” George Martin, 90 yaşında hayatını kaybetti

Michael Gira, bir dönem birlikte çalıştığı Larkin Grimm tarafından tecavüzle suçlandı

Damon Albarn, Mali’de “yerel kral” ilan edildi

Emerson, Lake & Palmer’ın kurucularından Keith Emerson hayatını kaybetti

Farklı sanatçılardan, hakkında sözlerle: Freddie Mercury

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