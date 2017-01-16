2016’nın en iyi 50 filmi

Bant Mag. ekibinin 2016’da yayınlanmış filmler arasından seçtiği “En İyi 50 Film” listesi huzurlarınızda!
Yazı: Melikşah Altuntaş – Değerlendirme: Emre Akpınar, Melikşah Altuntaş, Yiğit Atılgan, Kerem Ayan, Engin Ertan, Can Evrenol, Selin Gürel, Zeynep Naz İnansal, Yoel Meranda, Kaan Müjdeci, Alin Taşçıyan, İmre Tezel ve Bant Mag. Ekibi
Not: Filmlerin isimlerine tıklayarak fragmanlarını izleyebilirsiniz!
- CAPTAIN FANTASTIC
Sundance ve Cannes Film Festivali Belirli Bir Bakış bölümünden ödüllerle ayrılan bu sevimli alternatif aile dramedisinde Viggo Mortensen parlıyor.
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- ALWAYS SHINE
İki yakın kadın oyuncu arasındaki hırs ve kıskançlık dolu ilişkiden tüyler ürperten bir gerginlik çıkaran, seyir zevki yüksek bir tür filmi.
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- ME’EVER LAHARIM VEHAGVAOT (BEYOND THE MOUNTAINS AND HILLS)
Birbirinden gizli işler karıştıran İsrailli bir çekirdek ailenin iç içe geçen olaylar zincirinden, etkileyici bir taşlama çıkaran, ıskalanmaması gereken bir film.
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- LA FILLE INCONNU (THE UNKNOWN GIRL)
Belçikalı Dardenne Kardeşler’in diline aşina seyirci için çok da şaşırtıcı olmamakla birlikte, ele aldığı etik açmaza özenle yaklaşan, etkileyici bir film.
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- DIVINES
Bu yıl Cannes Film Festivali’nden Altın Kamera kucaklamış bu duygu yüklü ilk film, çarpıcı birkaç görsel fikir ve iç ezen hikayesiyle görülmeye değer.
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- DE PALMA
Son olarak Mistress America’sını izlediğimiz Noah Baumbach’ın hayranı olduğu usta yönetmen Brian DePalma’nın kariyerine dair çektiği enfes bir belgesel.
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- AQUARIUS
Kentsel dönüşümle gelen rant çarkına, keskin ve mudanasız bir kadın karakterle başkaldıran filmde, başroldeki Sonia Braga’nın etkili performansı unutulmaz.
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- ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
Star Wars efsanesinin Bölüm VII ile VIII arasındaki bir yılı lezzetli bir seyirle dolduran bu bağımsız öykülü filmi, bol sürprizli ve temiz bir ara film.
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- AUF EINMAL (ALL OF A SUDDEN)
Köprüdekiler ve Hayatboyu’dan sonra Aslı Özge’nin tamamı Almanca çektiği bu ilk film, minimal anlatım dili ve gerçekliğiyle sarsmayı başarıyor.
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- KUBO AND THE TWO STRINGS
Epik bir varoluş destanını, buruk bir geride kalma öyküsü üzerinden anlatmayı seçen bu animasyon, tüyleri diken diken eden finaliyle kolay unutulmayacak gibi.
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- OTHER PEOPLE
Kanser hastası anne ve işleri yolunda gitmeyen bir yazar olan eşcinsel oğlunun hikayesinden, sıcak bir seyirlik çıkaran, samimi bir Amerikan bağımsızı.
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- LOVING
Aynı yıl içinde çektiği iki filmle birden Berlin ve Cannes’da yarışan Jeff Nichols’tan, ırkçılıkla harmanlanmış, hüzünlü bir aşk ve inat öyküsü.
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- SAUSAGE PARTY
This is the End ve The Interview gibi arlanmaz komedilerde imzası bulunan ekipten, yılın en ahlaksız, en seksi ve en kahkaha dolu animasyonu.
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- MA’ ROSA
Cannes’dan bu yıl kadın oyuncu ödülü kazanan Jaclyn Jose’nin performansından güç alan Filipinli yönetmen Brillante Mendoza’dan nefes kesen bir suç dramı.
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- WILD
Metropol hayatı içinde bir kurtla başlayan sıra dışı ilişkisi tüm hayatını derinden etkileyen kahramanıyla, cesur ve şaşırtıcı bir gerilim.
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- HUNT FOR THE WILDERPEOPLE
Yeni Zelandalı yazar, yönetmen, oyuncu Taika Waititi’nin, buruk bir öyküden çılgın bir macera çıkardığı son filmi, yılın en eğlenceli seyirliklerinden.
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- FRANTZ
François Ozon’un uzun zaman sonra melodram türüyle yeniden flört ettiği bu kalp kırıcı film, etkisi uzun sürecek bir 2. Dünya Savaşı dramı.
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- NERUDA
Jackie ile birlikte aynı yıl iki filmle birden listeleri zorlayan Pablo Larrain’den bu keyifli seyir, ünlü edebiyatçı Neruda’nın peşine sarsak bir dedektif takıyor.
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- BUSANHAENG (TRAIN TO BUSAN)
Güney Kore sinemasından aidiyet ve affetmek üzerine duygu yüklü bir zombi aksiyonu düşünün. İnsanın aklını kaçırmaması elde değil.
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- LA TORTUE ROUGE (THE RED TURTLE)
Canlandırma sinemasının sınırları içerisinde anlatılabilecek en büyüleyici öykülerden birini, meditatif bir dille yoğuran, şiirsel bir animasyon.
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- THE NEON DEMON
İzleyiciyi ikiye bölen bir filmle daha karşımıza çıkan Refn’in, binlerce sayfalık bir artbook’tan uyarlanmışçasına zengin ve özgün görsel dünyası görülmeye değer.
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- SWISS ARMY MAN
Popoya doğru yol alan bir gaz bulutunu bile romantize edebilecek kadar büyük yürekli hikayesini, zeki, şaşırtıcı ve müzikal bir dille anlatan, tam bir gönülçelen.
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- HAIL, CAESAR!
Coen Kardeşler’in kendine özgü, karmaşık ve sarmal hikayelerinden birini, klasik dönem Hollywood güzellemesi/taşlamasına dönüştürdükleri, zevkli bir komedi.
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- LITTLE MEN
Amerikan bağımsız sinemasının yetenekli yazar yönetmenlerinden Ira Sachs’ın bu gösterişsiz dramedisi, unutulmaz anlarla dolu bir yetişkinliğe erme filmi.
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- A MONSTER CALLS
Kalbi olan herkesi paramparça etmeye yetecek kadar acıyı bir çocuk kalbine yerleştirip, korkularıyla savaştıran, görsel açıdan zengin, sarsıcı bir melodram.
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- TEREDDÜT
Türkiye sinemasının eksik kalmış kadın hikayelerinden birini, muazzam bir atmosferle destekleyen Yeşim Ustaoğlu, başroldeki iki kadın oyuncudan da benzersiz bir performans almayı başarıyor.
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- HELL OR HIGH WATER
Perfect Sense, Starred Up gibi nefis filmlerin yönetmeni David Mackenzie’den, suçla yoğrulmuş, muazzam bir rejiyle harmanlanmış heyecan dozu yüksek bir film. No Country For Old Men’i seven bunu da sevdi.
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- DEADPOOL
Ahlaksızlık, ayarsızlık ve alaycılığı kendine görev edinerek süper kahraman filmlerinin çehresini değiştiren, özgün ve çok komik bir Marvel filmi olmasının yanı sıra, yılın en büyük eğlenceli esprilerini de içerdiğini söylemek mümkün.
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- AH-GA-SSI (THE HANDMAIDEN)
Bir süredir sesi soluğu çıkmayan Chan-Wook Park’ın, yeniden kendi coğrafyasına döndüğü ve gerilim dozu yüksek bir dönem hikayesi anlattığı bu stilize filmi, erotizm soslu, hınzır öyküsünden güç alıyor.
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- FUOCOAMMARE (FIRE AT SEA)
Pek de heyecan verici filmlerin olmadığı geçtiğimiz Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı’yı kucaklayan bu sarsıcı belgesel, tüm dünyada etkisini gösteren mülteci sorununa dört bir taraftan bakan, keskin tespitlerle dolu bir film.
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- ALBÜM
Cannes Film Festivali’nde Eleştirmenler Haftası bölümünde başladığı ödül yolculuğuna yerli ve yabancı çok sayıda festival ekleyen, Mehmet Can Mertoğlu imzalı bu ilk film, aile fetişi üzerine etkileyici bir taşlama.
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- I, DANIEL BLAKE
Usta yönetmen Ken Loach’a ikinci kez Altın Palmiye kazandıran melodram, izleyicisini isyankar duygular ve içten gözyaşlarının hapsine alırken, sosyal adaletsizliğin nedamet yoksunu baltasıyla yaralıyor.
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- UNDER THE SHADOW
İran sinemasından sosyo-politik bir korku filmi şeklinde bir özetle dahi merak yaratmayı başaran film, kurduğu ağır ve karanlık atmosferin meyvelerini finaline doğru öyle bir topluyor ki, sarsılıp sıçramamak elde değil.
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- MA VIE DE COURGETTE (MY LIFE AS A ZUCCHINI)
Beyazperde ile kurduğu ilişkiyi en mesafeli ölçekte tutan izleyicilerin dahi ağlamaktan helak olduğu bu İsviçre harikası stop-motion animasyon, büyümekle ilgili kırgın ama umutlu bir hikaye anlatıyor.
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- GOKSUNG (THE WAILING)
Bu yıl Cannes’dan çıkan Güney Kore harikalarından bir diğeri olan film, tekinsiz atmosferi ve yarattığı benzersiz duygusuyla uzun süre zihinlerden çıkmayacak, bol oyuncaklı bir geceyarısı epiği.
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- FORUSHANDE (THE SALESMAN)
A Seperation’la yükselip, The Past ile devam eden uluslararası başarılarına benzer bir etik mesele üzerinden kurduğu harika bir filmle daha yeni bir halka ekleyen İranlı usta Asghar Farhadi, özellikle son 20 dakikada kalp sıkıştırıyor.
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- MIDNIGHT SPECIAL
Yılın Jeff Nichols imzalı bir başka nefis filmi, Berlin’de Altın Ayı için yarışıp kalpleri kazandıktan sonra, tüm dünyada da hem eleştirmenlerin, hem seyircilerin takdirini toplamış bir öteki hikayesi anlatıyor.
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- BACALAUREAT (GRADUATION)
Yıl içerisinde birden fazla çok iyi film çıkaran Romanya sinemasının ustalarından Cristian Mungiu’nun son filmi, toplumsal kabullerin bazı aile içi sırlarla harmanlanınca doğurabileceği sonuçları çarpıcı bir dille anlatıyor.
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- L’AVENIR (THINGS TO COME)
Birbiri ardına çektiği nefis filmlerle kendine has bir takipçi kitlesi edinen Mia Hansen-Løve’nin başroldeki Isabelle Huppert’in varlığıyla iyice yükselen bu sessiz sakin hikayesi, etkileyici bir dönüşüm sürecine odaklanıyor.
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- PATERSON
Amerikan bağımsız sinemasının sıradışı ismi Jim Jarmusch’un otobüs soförü ve amatör şair kahramanının boğuculuğuyla yakan rutinini merkeze aldığı hikayesi, nefis diyalogları ve usta anlatımıyla incelikli bir seyir yaratıyor.
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- ELLE
Kariyeri birbirinden farklı filmlerle dolu Paul Verhoeven’in uzun süre sonra yeniden ne kadar formda olduğunu kanıtladığı bu son derece özgün varoluş hikayesi, başroldeki Huppert’in dolaysız cesaretiyle etkisini ikiye katlıyor.
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- AMERICAN HONEY
Red Road, Fish Tank ve Wuthering Heights gibi muazzam filmlerin ardından, Andrea Arnold’ın, büyük bir çıkışsızlığın ortasına umut ve varoluş mücadelesi yerleştirdiği bu son filmi, benzersiz bir gençlik filmine dönüşüyor.
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- NOCTURNAL ANIMALS
İlk filmi A Single Man ile diken diken ettiği tüylerimiz hala inmemişken, Tom Ford yazıp yönettiği öyle bir ikinci filmle karşımıza çıktı ki, muazzam görselliği ve etkileyici atmosferinin karşısında insanın kendisinden geçmesi işten değil.
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- MOONLIGHT
Yılın belki de en övülen Amerikan bağımsızı olması ve tüm büyük ödülleri toplaması bir yana, “aşk, aşktır” diyen sarsıcı hikayesi ve yılları olgunlukla aşan karakterleriyle de zihinlere kazınacak bir sinemasal tecrübe.
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- LA LA LAND
27 yaşında Whiplash gibi bir ilk film çekerek ne bela bir yönetmen olduğunu kanıtlayan Damien Chazzelle’in ortalığı kasıp kavuran son filmi, sıradan bir aşk hikayesini, nostaljik ve harika bir şirinlik muskasına dönüştürüyor.
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- ARRIVAL
Tüm dünyanın içinde bulunduğu sıkıntıların üstesinden yalnızca iletişimin gücüyle gelinebileceğini, duygusallığı ve kaderciliğiyle barışık bir yan hikaye üzerinden sorunsuzca anlatmayı beceren, bunu yaparken de ortaya meditatif bir bilim-kurgu harikası çıkaran Denis Villeneuve’den, yönetmenlik becerilerine hayran bırakan bir sinema mucizesi.
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- POESIA SIN FIN (ENDLESS POETRY)
El Topo ve The Holy Mountain gibi benzersiz başyapıtlarından on yıllar sonra giriştiği otobiyografik üçlemesini The Dance of Reality ile açan Alejandro Jodorowsky’nin, izleyicisini sinema sevdasıyla doldurup taşıran devam filmi, her şeye ve herkese rağmen, her şey ve herkesle bir arada büyümekle ilgili, beyazperdede görülebilecek en nadide filmlerden birine dönüşüyor.
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- MANCHESTER BY THE SEA
Dünyanın en acı hikayesini alın ve onu onla çarpın. Bu filmin kahramanlarının yüz yüze kaldığı trajedilere biraz olsun yaklaşmış olacaksınız… Margaret gibi talihsiz bir başyapıtın ardından Kenneth Lonergan öyle buruk ve kırık bir filmle dönüyor ki, insan gözyaşlarından zevk almaya başladığı garip bir haz dalgası altında kalmakta bile sorun yaşamıyor. Casey Affleck ise tek kelimeyle kusursuz.
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- SIERANEVADA
Yaklaşık üç saatlik süresi boyunca, neredeyse tek bir evin içinde, ha desen tek bir meselenin etrafında gezinen bu Cristi Puiu başyapıtı, bir an bile düşmeyen tansiyonu ve nefis reji buluşlarıyla yılın en iyi filmlerinden birine dönüşüyor. Bir şekilde gözden kaçırılıp, hak ettiği takdiri görmeyen filmin değerinin yıllar sonra anlaşılacağı ise gün gibi ortada.
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- TONI ERDMANN
Araları harika olmayan bir baba kız ilişkisinden nefis bir senaryo çıkaran, yalnızca bir sinema filmi olarak değil, beyazperde üzerinden seyirciyle kurduğu bağla etkisini uzun zaman sürdürecek bir tanış hissi yaratarak da özel bir sanat işine dönüşen bu Maren Ade harikası, odağından sapmayan rejisi, nefis oyuncu performansları ve aidiyet hissinden beslenen içli mizahıyla da “yılın filmi” titrini sonuna kadar hak ediyor. Evladının hayatına dahiliyeti, o hayatı zindana çevirmek yerine, tatlı troll’lerle varlığını unutturmamakla sınırlı kalmış tüm babaların ve annelerin anısına saygıyla, Toni Erdmann 1 numara!