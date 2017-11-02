23. Gezici Festival’de “İtalyan Usülü Komedi” için özel bölüm

Bu sene tam 23. kez gerçekleşecek olan Gezici Festival, 1-14 Aralık tarihleri arasında Ankara, Sinop ve Kastamonu’da gerçekleşecek. Festivalin bu yılki programında İtalyan sinemasına odaklanan özel bir bölüm yer alacak.

İtalyan Usülü Komedi ismini taşıyacak ve 1960’larda çekilmiş üç filmden oluşacak bu bölümde, 1950’lerin sonlarından itibaren İtalyan sinemasına yön vermiş üç farklı yönetmenin yapımları izleyiciyle buluşacak. Gezici Festival ve Il Cinema Ritrovato Film Festivali’nin ortaklığıyla hayata geçirilen İtalyan Usülü Komedi bölümünde görücüye çıkacak filmler şöyle:

Bayanlar ve Baylar (Signore & Signori, 1966)

Yönetmen: Pietro Germi

Onu İyi Tanırdım (lo La Conoscevo Bene, 1965)

Yönetmen: Antonio Piatrangeli

Sollama (Il Sorpasso, 1962)

Yönetmen: Dino Rissi

Gezici Festival, 23. yolculuğu kapsamında 1-7 Aralık’ta Ankara’da, 8-11 Aralık’ta Sinop’ta ve 12-14 Aralık’ta Kastamonu’da. Festivalle ilgili detaylar için buraya tıklamanız yeterli.