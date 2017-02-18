24 Mart’ta gösterime girecek “Power Rangers” filminden bir fragman daha

80’ler ve 90’ların popüler seri ve filmlerinin yeni uyarlamaları, şu sıralar hem televizyon hem de sinema dünyasını kasıp kavuruyor. Önümüzdeki ay gösterime girecek yeni Power Rangers filmi de bunlardan biri.

Dean Israelite’ın yönetmenliğini üstlendiği yeni Power Rangers filmi, söz konusu serinin ana karakterlerinin nasıl birer Ranger haline geldiğini konu ediyor. Uzun bir seri olması planlanan Power Rangers‘ta Zordon olarak karşımıza Bryan Cranston çıkıyor. Power Rangers serisinin ünlü kötüsü Rita Repulsa’yı Elizabeth Banks’in canlandırdığı filmde, ilginç görünümlü Alpha 5’ı da Bill Hader seslendiriyor.