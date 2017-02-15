24 Şubat’ta yayınlanacak Thundercat albümünden bir şarkı daha: “Friend Zone”

Flying Lotus, Kendrick Lamar, Erykah Badu, Childish Gambino ve Kamasi Washington gibi onlarca isimle üretimler yapan Thundercat, solo kariyerinin dördüncü albümünü yayınlamak için gün sayıyor. Drunk isimli yeni Thundercat albümünden bir şarkı daha dinlemeye açıldı.

Tom Smith ve Flying Lotus’un prodüksiyonunu üstlendiği Drunk, 24 Şubat’ta Brainfeeder etiketiyle dijital platformlar ve CD formatında satışa sunulacak. Albümün 10 inçlik dört plaktan oluşacak özel seti de 10 Mart’ta geliyor. Kendrick Lamar, Wiz Khalifa, Pharrell, Michael McDonald gibi isimlerle yapılmış düetlerin de yer aldığı albüm tam 23 şarkı içeriyor.

“Bitch don’t kill my vibe” sözleriyle Kendrick Lamar’a da göndermelerde bulunan “Friend Zone” isimli yeni Thundercat parçasını aşağıdaki bağlantıdan dinleyebilirsiniz.