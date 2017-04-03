25 Haziran’da başlayacak ikinci “Preacher” sezonundan yeni teaser

Başrolünde Dominic Cooper’ın yer aldığı AMC’nin çizgi roman uyarlaması Preacher, övgü toplayan ilk sezonunun ardından 25 Haziran’da geri dönüyor. Dizinin 25 Haziran’da başlayacak ikinci sezonundan yeni bir teaser görücüye çıktı.

Geçtiğimiz yıl Loving filminde gösterdiği performansla Oscar adaylığı kazanan Ruth Negga ve This Is England serisiyle tanınan Joseph Gilgun’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin yaratıcıları Seth Rogen ve Evan Goldberg. Garth Ennis ve geçtiğimiz sonbaharda hayatını kaybeden Steve Dillon’ın Vertigo etiketiyle yayınlanan kült çizgi romanından televizyona uyarlanan Preacher, orijinal çizgi roman serisindeki karanlık atmosfer ve karakteristik mizahı eksiksiz bir şekilde izleyiciyle buluşturmayı başarıyor.

Yapımcıları arasında Breaking Bad ekibinden Sam Catlin’in de yer aldığı Preacher‘ın ikinci sezonu tam on üç bölümden oluşacak. Aşağıdaki bağlantıdan dizinin ikinci sezon teaser’ını izleyebilirsiniz.