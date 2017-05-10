25. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası, “Hormonlu Domates” adaylarınızı bekliyor

19-25 Haziran tarihlerinde 25. kez düzenlenecek olan İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nın klasikleri arasında yer alan ve her yıl LGBTİ+’lara yönelik dışlayıcı ve ayrımcı söylemler ya da eylemlerde bulunanların ödüllendirildiği Hormonlu Domates Ödülleri için adaylar açık çağrıyla belirleniyor.

Bu yıl on üçüncü kez sahiplerini bulacak Hormonlu Domates LGBTİ+fobi Ödülleri için adaylar sosyal medya ve internet üzerinden 8 Haziran 2017 tarihine dek gelecek önerilerle belirlenecek. Siyaset, Medya, Eğlence, Eğitim, Spor, Yaşam Alanları, Sansür, Beynelmilel ve Kurum başlıklarında sahiplerini bulacak Hormonlu Domatesler için adaylarınızı, Twitter ve Facebook üzerinden #hormonludomates2017 hashtag’iyle paylaşarak ya da hormonludomates@gmail.com adresine göndererek belirtebilirsiniz.

Onur Haftası için Indiegogo üzerinden yürütülen destek kampanyasının da son 11 günü olduğunu hatırlatalım! Kampanyanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.