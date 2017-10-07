3 Soru: “Kesmek” – Ada Tuncer

Ada Tuncer’in ikinci kişisel sergisi Kesmek bugün açılıyor. Kesme teması üzerine kurgulanan sergide Tuncer’in malzemeyi kesmek ve çizgi çizmek arasındaki bağa dair denemeleri desen, seramik, resim ve takı gibi farklı form ve formatlarda karşımıza çıkıyor. Sergiyi gezmek isteyenler bugünden itibaren 31 Ekim’e kadar Yeldeğirmeni’nde bulunan Tasarım Bakkalı mekanını ziyaret edebilirler. Açılış öncesinde Tuncer’e sergiye dair üç soru sorduk.

Bu sergiden önce bilmediğin bir bilgi?

Saç spreyinin toz pastel fiksatifi yerine yaygın olarak kullanıldığını bilmiyordum.

Bu sergiye hazırlanırken aklında sürekli dolaşan bir düşünce?

Sergi için gümüş ve pirinç plakalara yapıştırdığım çizimleri kesip takılar yaptım. Çizdiğim formun aynısını elde edebilmek için kıl testeresi ile çizgilerin tam üzerinden geçmem gerekiyordu, bu sıralarda zaman zaman aklıma Klee’nin ‘Çizgi dolaşmaya çıkmış bir noktadır’ sözü geldi. Dolaşmaya çıkmış noktaları testere ile yaptığım her el hareketimde küçük adımlarla takip ederek kesme fikri hoşuma gitmişti. Serginin ismini de bu yüzden ‘Kesmek’ olarak belirledim.

Bu sergiden sonra yapmak istediğin ilk şey?

Epey büyük boyutta bir resim yapmayı denemek istiyorum.