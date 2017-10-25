3 Soruda 15. İstanbul Bienali: Monica Bonvicini

Bu yıl “iyi bir komşu” temasıyla 15. kez düzenlenen İstanbul Bienali’nin katılımcılarından Berlin’de yaşayan İtalyan sanatçı Monica Bonvicini’ye bienal temasına ve işine dair üç soru sorduk.

Monica Bonvicini

“Komşu” ile “öteki” arasında sence nasıl farklar var?

Komşu eğer birinin yan kapısında yaşamıyorsan paylaşamayacağın, duvarlar ve merdivenler arasında yemek kokuları, müzik, kahkahalar ve kavgaları paylaştığın kişidir.

En son komşu çevrenden ne konuda ilham aldın?

Hemen hemen her gün! Ben Berlin’de, hiç bitmeyen bir değişimin ortasında yaşıyorum.

Bu işi hazırlarken aklında sürekli dolaşan bir düşünce?

Arkadaşlık, ter, sorumluluk ve tarih.

Monica Bonvicini, 2017, Hamam, 15. Istanbul Bienali

Sanatçının ve Mitchell-Innes & Nash galerisinin izniyle

Foto: Sahir Uğur Eren