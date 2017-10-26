3 Soruda: “Tövbeler Tövbesi” – Ethem Onur Bilgiç

Bant Mag. dahil pek çok yayın ve projede sık sık işleriyle karşımıza çıkan Ethem Onur Bilgiç’in yeni sergisi Tövbeler Tövbesi 28 Ekim cumartesi günü Bant Mag Havuz’da görücüye çıkıyor. Bilgiç’e ile günahları ve tövbeleri konu olan sergiye dair üç soru sorduk.

Bu sergiden önce bilmediğin bir bilgi?

“Günah”larını anlatmanın bu denli etkili bir sakinleştirici olduğunu bilmiyordum.



Bu sergiye hazırlanırken aklında sürekli dolaşan bir düşünce?

Tövbe etmek ne kadar güzel bir şey. Tövbeni bozduğunda gene tövbe ederek temizlenebiliyorsun. Böylelikle hep “insan” kalıyorsun.



Bu sergiden sonra yapmak istediğin ilk şey?

Gerçekçi bir cevap vereceksem kısa bir tatil yapmak istiyorum. Ya da hiç gitmediğim bir coğrafyada gezi de olabilir. Yeni bir dil, farklı bir kültür görmek beni besliyor. Sonrasında kısa canlandırma film projeme başlamam gerekiyor. Çok durmamak lazım, ivme almışken çalışmaya devam etmeli.

Sergiyle ilgili detaylara ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.