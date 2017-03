36. İstanbul Film Festivali’nin programı açıklandı

5-15 Nisan tarihleri arasında 36. kez gerçekleşecek olan İstanbul Film Festivali’nin programı açıklandı. Toplam 186 uzun metraj ve 17 kısa filmin gösterileceği festivalin programında 61 farklı ülkeden yapımlar yer alıyor. Festivali bu yılki onur konuğu ise usta oyuncu Ian McKellen.

Festivalin bu yılki gösterimleri, Beyoğlu’nda Atlas Sineması, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi ve İtalyan Kültür Merkezi, Nişantaşı’nda Cinemaximum City’s (iki salon), Levent’te Cinemaximum Kanyon ve Kadıköy’de Rexx Sineması (iki salon) olmak üzere 9 salonda yapılacak. Bu yıl festivalle ilgili heyecan verici yeniliklerden biri de hafta içi 11.00, 13.30 ve 16.00 seanslarındaki gösterimlerin öğrenci biletlerinin 1 TL olarak fiyatlandırılmış olması.

British Council işbirliğiyle festivalin onur konuğu olarak İstanbul’a gelecek olan Ian McKellen, 4 Nisan akşamı gerçekleşecek açılış töreninde ödülünü aldıktan sonra, başrolünde yer aldığı Richard III filminin festival kapsamında gerçekleşecek iki gösteriminde sinemaseverlerle buluşacak. McKellen ayrıca 7 Nisan günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda bir söyleşi verecek.

Kristen Stewart’ı izleyeceğimiz Oliver Assayas imzalı Personal Shopper; Ben Wheatley’nin Brie Larson, Cillian Murphy ve Jack Reynor’lı aksiyon-komedi filmi Free Fire; Fransız sinemasının önemli aktörlerindne Guillaume Canet’un hem yönetmeni hem senaristi olduğu Rock’n Roll ve Marc Webb’in merakla beklenen yeni filmi Gifted, festivalin bu yılki galaları arasında öne çıkan yapımlardan.

Festivalin bu yılki programında Altın Lale Uluslararası Yarışma bölümünde Lucas Belvaux’nun This Is Our Land‘i, William Oldroyd’un Lady Macbeth‘i ve Carla Simon’un Summer 1993 filminin de yer aldığı 13 film bulunuyor:

Bu Ülke Bizim / This is Our Land / Lucas Belvaux (Fransa-Belçika)

Benim Mutlu Ailem / My Happy Family / Nana Ekvtimishvili, Simon Gros (Gürcistan-Almanya-Fransa)

Duvarlar Arasında / In Between / Maysaloun Hamoud (İsrail)

Elleri Olmayan Kız / The Girl Without Hands / Sébastien Laudenbach (Fransa)

Cinsler / Weirdos / Bruce McDonald (Kanada)

Lady Macbeth / William Oldroyd (İngiltere)

Zer / Kazım Öz (Türkiye-Almanya)

Ornitolog / The Ornithologist / João Pedro Rodrigues (Portekiz-Fransa-Brezilya)

Manifesto / Julian Rosefeldt (Almanya-Avustralya)

93 Yazı / Summer 1993 / Carla Simon (İspanya)

Ev / Home / Fien Troch (Belçika)

Kasting / Casting / Nicolas Wackerbarth (Almanya)

Hayvanlar / Animals / Greg Zglinski (İsviçre-Avusturya-Polonya)

Altın Lale Ulusal Ödülü için yarışacak filmler arasındaysa Yeşim Ustaoğlu imzalı Tereddüt, Ceylan Özgün Özçelik’in şu sıralar SXSW’de ABD galasını yapan filmi Kaygı ve Onur Ünlü’nün yeni filmi Kırık Kalpler Bankası gibi yapımlar yer alıyor:

Taş / Orhan Eskiköy

İşe Yarar Bir Şey / Pelin Esmer

Mahalle / Buğra Gülsoy, Serhat Teoman

Bütün Saadetler Mümkündür / Selman Kılıçaslan

Zer / Kazım Öz

Kaygı / Ceylan Özgün Özçelik

Mavi Sessizlik / Bülent Öztürk

Sarı Sıcak / Fikret Reyhan

Murtaza / Özgür Sevimli

Martı / Erkan Tunç

Tereddüt / Yeşim Ustaoğlu

Kırık Kalpler Bankası / Onur Ünlü

İstanbul Film Festivali’nin Türkiye’den ve komşu ülkelerden sinemacıları bir araya getiren programı Köprüde Buluşmalar da bu yıl 12. kez gerçekleşecek. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle gerçekleşecek olan Köprüde Buluşmalar kapsamında çeşitli gösterimlerle birlikte Türkiye’den post-prodüksiyonuna devam eden filmlerin ilk uluslararası sunumlarının yapılacağı Film Geliştirme Atölyesi ve Work in Progress ile birlikte ve sinema profesyonellerine yönelik birçok panel, sinema dersi ve forum düzenlenecek.