360 derecelik kitap: “Earth and the Moon”

Bugüne kadar birçok farklı konsept için yaptığı 360 derecelik kitaplar ile tanınan Yusuke Oono, bu kez dünya, gezegenler ve ay teması ile hazırladığı bir kitapla karşımızda.

Nedir?

Dışarıdan normal bir kitap gibi gözüken ancak açtığınız anda 360 derecelik bir şekil alan Earth and the Moon kitabı, özellikle gezegen meraklıları için harika bir keşif kaynağı. Japonya’da Yusuke Oono tarafından hazırlanan ve aynı zamanda üç boyutlu olma özelliği de olan kitap, dünyanın uzaydan görünümü, bulutlar ve aya dair detaylar barındırıyor.

Nereden bulurum?

Buraya tıklayıp ulaşabileceğiniz kitabın yanı sıra Japon mimar ve tasarımcı Yusuke Oono’nun diğer 360 derecelik tasarımlarına da buradan ulaşabilirsiniz.