4 Soruda 15. İstanbul Bienali: Alejandro Almanza Pereda

Bu yıl “iyi bir komşu” temasıyla 15. kez düzenlenen İstanbul Bienali’nin katılımcılarından Meksikalı sanatçı Alejandro Almanza Pereda’ya bienal temasına ve işine dair dört soru sorduk.

“Komşu” ile “öteki” arasında sence nasıl farklar var?

Nereden baktığına bağlı. ‘‘Evim, güzel evim’’ düşüncesi başka, çitin öbür tarafında çimler daha yeşil diye düşünmek bambaşka…

En son komşu çevrenden ne konuda ilham aldın?

Açıkçası ben komşu çevrelerden başka çevrelere geçtiğimde ilham buluyorum.

Bu işi hazırlarken aklında sürekli dolaşan bir düşünce?

Düşüncem, daha doğrusu hislerim aslında kendi mahallemde dolaştığıma dair oldu… Kadıköy ve Karaköy’de kendimi evimde hissettim.

#evdenuzakev veya #uzaktakievim sana neleri çağrıştırıyor?

Ev şapkanı astığın yerdir.

Alejandro Almanza Pereda, 2017, Pera Müzesi, 15.İstanbul Bienali, Fotoğraf: Sahir Uğur Eren

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Alejandro Almanza Pereda, 2017, Pera Müzesi, 15.İstanbul Bienali, Fotoğraf: Poyraz Tütüncü



