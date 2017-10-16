4 Soruda 15. İstanbul Bienali: Gözde İlkin

Bu yıl “iyi bir komşu” temasıyla 15. kez düzenlenen İstanbul Bienali’nin katılımcılarından Gözde İlkin’e bienal temasına ve işine dair dört soru sorduk.

Röp: Yetkin Nural

“Komşu” ile “öteki” arasında sence nasıl farklar var?

Mesafeler belki de, uzaklık ve yakınlık… Ama komşu da öteki sandığımız da karşılaştıkça, tanıştıkça, yakınlaştıkça yer değiştiren iç içe geçen haller.

En son komşu çevrenden ne konuda ilham aldın?

Yaşadığım ve çalıştığım alanı kaplayan ve gündelik hareketimi, hissimi değiştiren komşu olan her ses ve görüntü sürecin bir parçası olabiliyor.

Bu işi hazırlarken aklında sürekli dolaşan bir düşünce?

Emanet. Süreçte biriktirdiğim her kumaş, fotoğraf ve hikaye Devrik Ev serisini oluşturan birer esere dönüşse de elden ele, gözden göze emanet edilen kişisel birer hafıza aynı zamanda. İzleyici ile karşılaştıkça da kollektif bir hafızanın parçasına dönüşüyorlar.

#evdenuzakev veya #uzaktakievim sana neleri çağrıştırıyor?

Dahil olduğum her yerin bir eve dönüşme ihtimalini.

Portre foto kredi:

Gözde İlkin, 2017, Pera Müzesi, 15.İstanbul Bienali

Fotoğraf: Sahir Uğur Eren