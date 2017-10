4 Soruda 15. İstanbul Bienali: Leander Schönweger

Bu yıl “iyi bir komşu” temasıyla 15. kez düzenlenen İstanbul Bienali’nin katılımcılarından Viyana’da yaşayan İtalyan sanatçı Leander Schönweger’e bienal temasına ve işine dair dört soru sorduk.

“Komşu” ile “öteki” arasında sence nasıl farklar var?

Hiçbir şey. ‘‘Komşu’’ en ufak ve en geniş sosyal ilişki olasılıklarının nüansları arasında yapılan rastgele bir seçimdir.

En son komşu çevrenden ne konuda ilham aldın?

Aslına bakarsanız sürekli. Ben ilhamımı çevremde yer alan, banal ve gündelik detaylardan alıyorum.

Bu işi hazırlarken aklında sürekli dolaşan bir düşünce?

İstanbul’da Bienal ziyaretçilerinin işimi benim deneyimlediğim gibi deneyimleyip deneyimlemeyecekleri ve bunun üzerinden ne kadar ortaklığımız olduğunu fark etmek.

#evdenuzakev veya #uzaktakievim sana neleri çağrıştırıyor?

İnsanın her yerde kendini ‘‘evde’’ hissetmesi yerine, evimizde bir yabancı gibi hissetmeyi deneyelim. Bir yabancının taze perspektifi beynimizi uyanık tutar ve normalde dikkat etmediğimiz şeylere dikkat etmemizi sağlar.

Ailemiz Kaybetti/Kayboldu, 2017 Karışık teknik Değişken boyutlar – Sanatçının izniyle Phileas – A Fund for Contemporary Art ve The Federal Chancellery of Austria’nın destekleriyle üretilmiştir. Fotoğraf: Sahir Uğur Eren