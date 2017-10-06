4 Soruda 15. İstanbul Bienali: Rayyane Tabet

Bu yıl “iyi bir komşu” temasıyla 15. kez düzenlenen İstanbul Bienali’nin katılımcılarından Lübnanlı sanatçı Rayyane Tabet’e bienal temasına ve işine dair dört soru sorduk.

“Komşu” ile “öteki” arasında sence nasıl farklar var?

Tüm komşu benzerdir ve her komşu ayrıdır.

En son komşu çevrenden ne konuda ilham aldın?

Bugün.

Bu işi hazırlarken aklında sürekli dolaşan bir düşünce?

Sırtlarımız duvara karşı.

#evdenuzakev veya #uzaktakievim sana neleri çağrıştırıyor?

Ev kafanın düştüğü yerdir.

Kil Ayaklı Dev Heykel, 201516 mermer ve kumtaşı sütun, 19 mermer ve kumtaşı kaidesi, 292 beton silindir

Her bir kolon 30 x 15 cm çaplı, enstalasyon 1.500 x 600 cm

Sanatçının izniyle Aishti Foundation Koleksiyonu

Fotoğraf: Sahir Uğur Eren