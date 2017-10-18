4 Soruda 15. İstanbul Bienali: Volkan Aslan

Bu yıl “iyi bir komşu” temasıyla 15. kez düzenlenen İstanbul Bienali’nin katılımcı sanatçılarından Volkan Aslan’a bienal temasına ve işine dair dört soru sorduk.

“Komşu” ile “öteki” arasında sence nasıl farklar var?

Komşuluk mecburiyetten oluşan bir durum, bir sınır ortaklığı. “Öteki” ise mevcut kültür ve sınır ortaklığından dışladığımız.

En son komşu çevrenden ne konuda ilham aldın?

Bienal kataloğu ile eş zamanlı çıkan Hikayeler kitabı için yazdığım kısa yazı için. Onun dışında ilham aldığımı pek söyleyemem komşularımdan.

Bu işi hazırlarken aklında sürekli dolaşan bir düşünce?

Gitmek zorunda bırakılmak.

#evdenuzakev veya #uzaktakievim sana neleri çağrıştırıyor?

Hüzün.

Evim Evim Güzel Evim, 2017 Üç kanallı video, 6’47’’ Sanatçının izniyle SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi, Emin Hitay ve Elgiz Müzesi Midilli Dostları’nın destekleriyle üretilmiştir. Fotoğraf: Sahir Uğur Eren