5 albümünden 5 şarkıyla: Esmerine

Kanadalı köklü plak şirketi Constellation’ın kataloğunun gediklilerinden Esmerine, nefes kesen canlı performansıyla bir kez daha İstanbullu dinleyicileriyle buluşacak. 4 Mayıs akşamı Zorlu PSM Caz Festivali kapsamında sahne alacak olan grubun şimdiye kadar yayınlanan 5 albümünden 5 şarkıyla konsere hazırlanıyoruz.

Red Fire Farm

(If Only a Sweet Surrender to the Nights to Come Be True, 2003)

Why She Swallows Bullets and Stones

(Aurora, 2005)

Fish On Land

(Le Lechuza, 2011)

Barn Board Fire

(Dalmak, 2013)

The Neighbourhoods Rise

(The Lost Voices, 2015)

Fotoğraf: Aylin Güngör