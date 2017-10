4 Kasım’da Garanti Caz Yeşili kapsamında Zorlu PSM Studio sahnesinde türler ve perspektifler arasındaki duvarları yok sayan performanslarıyla karşımıza çıkacak olan İngiliz grup Portico Quartet’in diskografisinde bir yolculuğa çıkıyoruz.

Knee-Deep in the North Sea

Knee-Deep in the North Sea, 2007

Clipper

Isla, 2009



Window Seat

Portico Quartet, 2012



Colour Fading (ft. Jono McCleery)

Living Fields, 2015

A Luminous Beam

Art in the Age of Automation, 2017