Rock müzik tarihinin en etkileyici seslerinden biri olan Chris Cornell’in beklenmedik ölümünün şoku ve üzüntüsü devam ediyor. Cornell’ın anısına, müzisyenin kariyerinin farklı dönemlerinden 5 farklı projesinden 5 şarkıyı dinliyoruz.

Soundgarden – Superunknown

Temple Of The Dog – Hunger Strike

Audioslave – Show Me How To Live

M.A.C.C. – Hey Baby

Chris Cornell – You Know My Name