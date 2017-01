David Bowie’nin Brian Eno ve Tony Visconti eşliğinde kaydettiği on birinci stüdyo albümü Low, bundan tam 40 yıl önce yayınlanmıştı. Albümün kırkıncı yıldönümü şerefine, “Sound and Vision” parçasını Beck, The Sea and Cake, Franz Ferdinand gibi isimlerin yorumlarıyla yeniden dinliyoruz!

