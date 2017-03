5 Mayıs’ta gösterime girecek “Guardians of the Galaxy vol. 2” filminden bir fragman daha

Oyuncu kadrosunda Chris Pratt, Zoe Saldana ve Dave Bautista gibi isimlerin yer aldığı, Marvel sinematik evreninin en başarılı yapımlarından Guardians of the Galaxy‘nin devam filmi, 5 Mayıs’ta gösterime giriyor. Bir kez daha James Gunn’ın yönetmen koltuğuna geçtiği Guardians of the Galaxy vol. 2‘dan bir fargman daha yayınlandı.

Filmin ana karakteri Star-Lord’u canlandıran Chris Pratt’in konuk olduğu Jimmy Kimmel Live’da ilk kez yayınlanan fragman, yoldaki filme dair merak edilen çeşitli detayları bir araya getiriyor. Kurt Russell’ın canlandırdığı, Star-Lord’un babası olan Ego karakterini de ilk kez gördüğümüz fragman, Fleetwood Mac şarkısı “The Chain” eşliğinde hazırlanmış.