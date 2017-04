5 Mayıs’ta yayınlanacak 13 heyecan verici albüm

Kendrick Lamar, Gorillaz, Feist gibi isimlerin peşi sıra albümlerini yayınladığı bugünlerde, hala geri sayım yaptığımız birçok albüm bulunuyor. 5 Mayıs 2017 günü, müzik sahnesinde son yıllarda eşi benzeri görülmemiş bollukta albümün yayınlandığı bir gün olacak. Aynı gün yayınlanacak onlarca albüm arasında Bant Mag. ekibini fazlasıyla heyecanlandıran 13 albümü mercek altına alıyoruz!

Moon Duo – Occult Architecture, Vol. 2

Sacred Bones

Sanae Yamada ve Erik ‘Ripley’ Johnson’ın hipnotik projesi Moon Duo, yılın başlarında yayınlanan Occult Architecture, Vol. 1 albümünün ‘aydınlık’ devamı niteliğinde olan Vol. 2‘yu Sacred Bones etiketiyle yayınlıyor. Yoldaki albümden yayınlanan ilk şarkı olan “Lost In Light”, epeydir dinlediğimiz en düşük tansiyonlu Moon Duo şarkısı.

At The Drive-In – in·ter a·li·a

Rise

17 yıllık aranın ardından ilk albümünü yayınlayacak olan At The Drive-In, kurucu üyelerinden Jim Ward olmadan geri dönse de yayınladığı ilk single’larla sadık dinleyici kitlesini heyecanlandırmayı başardı. Usta prodüktör Rich Costley’yle çalıştığı yeni albümünde, eski Sparta gitaristi Keeley Davis’le karşımıza çıkıyor.

Nite Jewel – Real High

Gloriette

Los Angeles’lı müzisyen ve prodüktör Ramona Gonzalez’in solo projesi Nite Jewel, dördüncü stüdyo albümü Real High‘da Dâm-Funk, Droop-E ve Julia Holter gibi isimlerle bir araya geliyor. Her geçen albümünde daha olgun bir synth pop yaklaşımı benimseyen Nite Jewel, albümden şimdiye kadar merak uyandıran üç single’ı klipleriyle birlikte yayınladı.

Bonnie “Prince” Billy – Best Troubador

Drag City

2016’nın nisan ayında hayatını kaybeden country müziğin efsanevi figürlerinden Merle Haggard için bir saygı albümü olarak kurgulanan Best Troubador, müzisyenin 16 şarkısının Bonnie “Prince” Billy tarafından yapılmış yeni yorumlarından oluşuyor.

Mac DeMarco – This Old Dog

Captured Tracks

Kanadalı müzisyen Mac DeMarco’nun üç yılın ardından yayınladığı ilk uzunçalar olan This Old Dog, şimdiye dek en uzun hazırlık süreciyle ortaya çıkan DeMarco albümü olacak. Albümden yayınlanan ilk şarkılar, DeMarco’nun salaş ve keyifli şarkı yazımının This Old Dog‘da da kendini gösterdiğine işaret ediyor. Taptaze single “One More Love Song” da DeMarco favorilerimizden “Chamber Of Reflection”a adeta selam veriyor.

Slowdive – Slowdive

Dead Oceans

Shoegaze denince akla gelen ilk gruplardan olan Slowdive birkaç sene önce sahnelere döndüğü zaman grubun yeni müzikler için stüdyoya girip girmeyeceği büyük bir soru işaretiydi. Yılın başlarında müjdesi verilen yeni Slowdive albümü tam 22 yıllık aranın ardından geliyor. Sekiz şarkılık albüm için geri sayımımızın son günlerine geldik.

Juana Molina – Halo

Crammed Discs

Arjantinli müzisyen Juana Molina, dört yılın ardından yepyeni bir albümle karşımızda. Her zaman özgün ve ferah bir yaklaşımın izlerini şarkılarında takip edebildiğimiz Molina, kimi şarkılarda Deerhoof üyesi John Dieterich’in de kendine eşlik ettiği Halo‘dan yayınladığı ilk single “Cosoco”yla daha fazlası için iştahımızı kabarttı!

Big Walnuts Yonder – Big Walnuts Yonder

Sargent House

Minutemen, Tera Melos, Deerhoof ve Wilco üyelerini bir araya getiren yepyeni süpergrubumuz Big Walnuts Yonder’la tanışmaya hazır olun! Temelleri 2008 yılında Japonya’da atılan ekip, aslında üç yıl önce kaydedilen ama hiç yayınlanmayan albümlerini nihayet servis etmeye karar vermiş.

Forest Swords – Compassion

Ninja Tune

Günümüz elektronik müzik sahnesinin heyecan verici prodüktörlerinden Matthew Barnes’ın projesi Forest Swords, prestijli plak şirketi Ninja Tune’un kataloğuna dahil oluyor. Barnes’ın hem umutlu hem de huzursuz bir albüm olarak tanımladığı Compassion, 2013’ten bu yana yayınlanan ilk Forest Swords albümü olacak.

The Afghan Whigs – In Spades

Sub Pop

Greg Dulli’nin önderliğinde 90’lı yıllara damgasını vuran alternatif rock grubu The Afghan Whigs, 2012 yılında yeniden kurulmasının ardından ikinci stüdyo albümünü yayınlıyor. Prodüksiyonu da Dulli’ye ait olan yeni The Afghan Whigs albümü In Spades‘ten yayınlanan “Demon In Profile”, grubun alışılagelmiş vurucu şarkı yazarlığından pek de bir şey kaybetmediğini gözler önüne seriyor.

Oxbow – Thin Black Duke

Hydra Head Industries

Deneysel rock sahnesinin kült gruplarından Oxbow, tam on yıllık aranın ardından yeni bir albüm yayınlıyor. Grubun vokalisti Eugene Robinson, Thin Black Duke isimli yeni albümün kendileri için bir kapanış olduğunu dile getiriyor. Bu albümle Oxbow’un kendisiyle özleşmiş şarkı formlarına veda ettiklerini söyleyen Robinson, bir sonraki Oxbow yayınının çok farklı sesler içereceğini söylüyor.

Pond – The Weather

Marathon Artists

Avustralya’nın Perth şehrinin müzik dünyasına armağanı olan etkileyici psikedelik rock gruplarından biri olan Pond, şehirlerin karakterini oluşturan farklılıklara odaklanan konsept bir albümle geri dönüyor. Eski Tame Impala üyesi Nicholas Albrook’un lideri olduğu Pond’un yeni albümünün prodüktörü de Kevin Parker.

Blondie – Pollinator

BMG

Blondie diskografisinin tam on birinci albümü olan Pollinator, Grammy ödüllü prodüktör John Congleton’ın yanı sıra birçok farklı müzisyenle yapılmış işbirliklerinden oluşuyor. Debbie Harry ve Chris Stein ikilisine albümde çeşitli şarkılarda hem yazım hem kayıt aşamalarında eşlik eden isimler arasında Sia, TV On The Radio üyesi Dave Sitek, The Strokes’tan Nick Valensi, The Smiths gitaristi Johnny Marr ve Blood Orange projesiyle tanınan Dev Hynes bulunuyor.