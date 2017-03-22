5 Mayıs’ta yayınlanacak Blondie albümünden yeni şarkı: “Long Time”

Amerikalı grup Blondie’nin on birinci stüdyo albümü Pollinator, 5 Mayıs’ta BMG ve Infectous ortaklığıyla yayınlanacak. Bol konuklu albümden bestesi Blood Orange’a ait olan yeni bir şarkı dinlemeye açıldı.

Son olarak 2014 yılında, grubun 40. yıldönümü şerefine yayınlanan Blondie 4(0) Ever derlemesiyle karşımıza çıkan Debbie Harry ve ekibi, Pollinator albümünde Sia, Charli XCX, Joan Jett, Laurie Anderson, Johnny Marr, Nick Valensi ve Dave Sitek gibi isimlerle birlikte hazırlanmış şarkılara yer veriyor. Prodüksiyonu son yılların en dikkat çeken prodüktörlerinden biri olan John Congleton’a ait olan yeni Blondie albümünden yayınlanan “Long Time” isimli single, Blood Orange projesiyle tanıdığımız Dev Hynes ve Debbie Harry arasındaki bir işbirliğiyle ortaya çıkmış.

İlk olarak dün BBC Radio2’da Ken Bruce’un programında çalan, yoldaki Blondie albümünün ikinci single’ı “Long Time” aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.