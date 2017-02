5 Mayıs’ta yayınlanacak yeni At The Drive-In albümünden bir şarkı daha

At The Drive-In, tam on yedi yıllık aranın ardından yeni bir albüm yayınlıyor. Prodüktörlüğünü grubun üyelerinden Omar Rodriguez-Lopez ve daha önce Death Cab For Cutie, Muse ve Biffy Clyro gibi isimlerle çalışmış olan Rich Costey’nin üstlendiği in • ter a • li • a isimli yeni At The Drive-In albümünden “Incurably Innocent” isimli bir şarkı dinlemeye açıldı.

Grubun kurucu üyelerinden Jim Ward, geçtiğimiz yıl konserler için bir araya gelen ekipten ayrılmıştı. Omar Rodriguez-Lopez, Cedric Bixler-Zavala, Paul Hinojos, Tony Hajjar dörtlüsüne daha önce Sparta, Engine Down ve Bughummer gibi gruplarda yer alan Keeley Davis’in eklenmesiyle şu an ki formuna ulaşan At The Drive-In, on bir şarkılık in • ter a • li • a albümünü 5 Mayıs’ta Rise Records etiketiyle yayınlıyor.

Albümden ilk olarak “Governed By Contagions” isimli bir şarkı servis eden At The Drive-In, iki ay sonra yeni bir şarkı ve albüm müjdesiyle karşımıza çıktı. Damon Locks ve Rob Shaw ikilisinin, “Incurably Innocent” isimli yeni At The Drive-In parçası için hazırladığı lirik video aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.