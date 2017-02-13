59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Adele, 5 ödülle geceye damga vurdu

Dün gece gerçekleşen ve James Corden’ın sunucusu olduğu törenle sahiplerini bulan 59. Grammy Ödülleri’ne damgasını vuran isim bir kez daha Adele oldu. Geçtiğimiz yıl yayınladığı 25 isimli albümü ve dinlenme rekorları kıran şarkısı “Hello”yla, geceden beş ödülle ayrılan Adele’i, Chance The Rapper, David Bowie ve Cage The Elephant takip etti.
Gecede The Weeknd & Daft Punk ve Metallica & Lady Gaga birlikte sergiledikleri canlı performanslarla sahne aldı. Ayrıca Bruno Mars da Prince’e saygı duruşu niteliğinde bir performans sergiledi. Gecenin öne çıkan bir başka detayı da Megadeth’in ilk kez Grammy Ödülü kazanmış olması oldu. Bu seneki ödül töreninde en çok konuşulan isim olması beklenen Beyonce ise geceden iki ödülle ayrıldı.
Kazanan isimler aşağıda görülebilir:
Yılın En İyi Kaydı
Adele – “Hello”
Yılın Şarkısı
Adele – “Hello”
Yılın Albümü
Adele – 25
En İyi Yeni Müzisyen
Chance The Rapper
En İyi Solo Pop Performansı
Adele – “Hello”
En İyi Grup / Duo Pop Performansı
Twenty One Pilots – Stressed Out
En İyi Geleneksel Vokal Albümü
Will Nelson – Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin
En İyi Pop Vokal Albümü
Adele – 25
En İyi Dans Kaydı
The Chainsmokers & Daya – “Don’t Let Me Down”
En İyi Dans / Elektronik Albüm
Flume – Skin
En İyi Çağdaş Enstrümental Albüm
Snarky Puppy – Culcha Vulcha
En İyi Metal Performansı
Megadeth – “Dystopia”
En İyi Rock Performansı
David Bowie – “Blackstar”
En İyi Rock Şarkısı
David Bowie – “Blackstar”
En İyi Rock Albümü
Cage The Elephant – Tell Me I’m Pretty
En İyi Alternatif Müzik Albümü
David Bowie – Blackstar
En İyi R&B Performansı
Solange – “Cranes In The Sky”
En İyi Geleneksel R&B Performansı
Lalah Hathaway – “Angel”
En İyi R&B Albümü
Lalah Hathaway – Lalah Hathaway Live
En İyi Rap Performansı
Chance the Rapper Feat. Lil Wayne & 2 Chainz – “No Problem”
En İyi Rap Şarkısı
Drake – “Hotline Bling”
En İyi Rap Albümü
Chance The Rapper – Coloring Book
En İyi Enstrümental Caz Albümü
John Scofield – Country for Old Men
En İyi Caz Vokal Albümü
Gregory Porter – Take Me To The Alley
Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.