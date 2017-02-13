59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Adele, 5 ödülle geceye damga vurdu

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Haberler, Müzik
59. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu: Adele, 5 ödülle geceye damga vurdu

Dün gece gerçekleşen ve James Corden’ın sunucusu olduğu törenle sahiplerini bulan 59. Grammy Ödülleri’ne damgasını vuran isim bir kez daha Adele oldu. Geçtiğimiz yıl yayınladığı 25 isimli albümü ve dinlenme rekorları kıran şarkısı “Hello”yla, geceden beş ödülle ayrılan Adele’i, Chance The Rapper, David Bowie ve Cage The Elephant takip etti.

Gecede The Weeknd & Daft Punk ve Metallica & Lady Gaga birlikte sergiledikleri canlı performanslarla sahne aldı. Ayrıca Bruno Mars da Prince’e saygı duruşu niteliğinde bir performans sergiledi. Gecenin öne çıkan bir başka detayı da Megadeth’in ilk kez Grammy Ödülü kazanmış olması oldu. Bu seneki ödül töreninde en çok konuşulan isim olması beklenen Beyonce ise geceden iki ödülle ayrıldı.

Kazanan isimler aşağıda görülebilir:

Yılın En İyi Kaydı 
Adele – “Hello”

Yılın Şarkısı 
Adele – “Hello”

Yılın Albümü
Adele – 25

En İyi Yeni Müzisyen
Chance The Rapper

En İyi Solo Pop Performansı
Adele – “Hello”

En İyi Grup / Duo Pop Performansı
Twenty One Pilots – Stressed Out

En İyi Geleneksel Vokal Albümü
Will Nelson – Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin

En İyi Pop Vokal Albümü
Adele – 25

En İyi Dans Kaydı
The Chainsmokers & Daya – “Don’t Let Me Down”

En İyi Dans / Elektronik Albüm
Flume – Skin

En İyi Çağdaş Enstrümental Albüm
Snarky Puppy – Culcha Vulcha

En İyi Metal Performansı
Megadeth – “Dystopia”

En İyi Rock Performansı
David Bowie – “Blackstar”

En İyi Rock Şarkısı
David Bowie – “Blackstar”

En İyi Rock Albümü
Cage The Elephant – Tell Me I’m Pretty

En İyi Alternatif  Müzik Albümü
David Bowie – Blackstar

En İyi R&B Performansı 
Solange – “Cranes In The Sky”

En İyi Geleneksel R&B Performansı
Lalah Hathaway – “Angel”

En İyi R&B Albümü
Lalah Hathaway – Lalah Hathaway Live

En İyi Rap Performansı 
Chance the Rapper Feat. Lil Wayne & 2 Chainz – “No Problem”

En İyi Rap Şarkısı
Drake – “Hotline Bling”

En İyi Rap Albümü
Chance The Rapper – Coloring Book

En İyi Enstrümental Caz Albümü
John Scofield – Country for Old Men

En İyi Caz Vokal Albümü
Gregory Porter – Take Me To The Alley

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

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