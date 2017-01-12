6. Pembe Hayat Kuirfest, bugün Ankara’daki gösterimler ile başlıyor

Bu sene kuir kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla ücretsiz olarak gerçekleşecek olan 6. Pembe Hayat Kuirfest’in Ankara etkinlikleri bugün başlıyor. Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki ilk gösterim Asla Yalnız Olmayacaksın / Nunca vas a estar solo olacak.

İstanbul ve Ankara’da gerçekleşecek olan etkinlikler ve gösterimler ile altıncı kez takipçileri ile buluşacak olan Pembe Hayat Kuirfest’in ücretsiz gerçekleşecek gösterimlerinde birbirinden iyi yapımlar izleyiciler ile buluşacak. LGBTİ karakterleri ve hikâyelerini barındıran televizyon dizilerinden yola çıkarak yaptıkları Queer Series; yazar ve aktivist James Baldwin’in seçkisi; yönetmen ve küratör Marie Losier’in filmlerinden oluşan Marie’nin Düşler Ülkesi bölümü; Kuir Kısalar Yarışması; arşiv ve bellek arasındaki ilişkiye odaklanan arşiv-i lubun seçkisi; Glitch Film Festivali programcıları tarafından hazırlanan Belleğin Azmi; festivalin favori bölümlerinden qÜLT ve Türkiye’den uzun metrajların gösterildiği Ğ bölümü bu seneki programın üst başlıkları olarak karşımızda. Ayrıca, festival boyunca gerçekleşecek olan söyleşiler ve atölyelerle ilgili de buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Ankara’da bugün başlayıp 19 Ocak’a kadar devam edecek olan 6. Pembe Hayat Kuirfest, 26-28 Ocak’ta ise İstanbul’daki gösterimleri ile katılımcılar ile buluşacak. Aşağıda detaylı programları görebilirsiniz.