70. Cannes Film Festivali’nde yarışacak nefis filmler açıklandı

17-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek 70. Cannes Film Festivali’nin ana yarışması bu yıl Haneke’den Ozon’a, Fatih Akın’dan Todd Haynes’e, Yorgos Lanthimos’tan Andrey Zvyagintsev’e heyecan verici yönetmenlerin son filmleriyle parlıyor. Pedro Almodovar’ın jüri başkanlığını yapacağı yarışmadaki 18 filmin her biri birbirinden heyecan verici…

Yarışma Dışı, Geceyarısı Gösterimleri, Özel Gösterimler ve Belirli Bir Bakış filmlerinin de açıklandığı programdaki filmler şöyle:

ANA YARIŞMA

Açılış Filmi: Las Fantomes D’Ismael (Arnaud Desplechin)

Loveless (Andrey Zvyagintsev)

Good Time (Benny & Josh Safdie)

You Were Never Really Here (Lynne Ramsay)

L’amant Double (François Ozon)

A Gentle Creature (Sergei Loznitsa)

The Killing of a Sacred Deer (Yorgos Lanthimos)

Hikari (Naomi Kawase)

Geu-hu (Hong Sang-soo)

Wonderstruck (Todd Haynes)

Happy End (Michael Haneke)

Le Redoutable (Michel Hazanavicius)

Rodin (Jacques Doillon)

The Beguiled (Sofia Coppola)

120 Battements Par Minute (Robin Campillo)

Okja (Joon-ho Bong)

In the Fade (Fatih Akın)

The Meyerowitz Stories (Noah Baumbach)

ÖZEL GÖSTERİMLER:

Twin Peaks – 3. Sezon, 1. ve 2. Bölüm (David Lynch)

Top of the Lake: China Girl (Jane Campion)

Claire’s Camera (Hong Sang-soo)

Demons in Paradise (Jude Ratman)

Sea Sorrow (Vanessa Redgrave)

Napalm (Claude Lanzmann)

Promised Land (Eugene Jarecki)

They (Anahita Ghazvinizadeh)

12 Jours (Raymond Depardon)

An Inconvenient Sequel (Bonni Cohen & Jon Shenk)

24 Frames (Abbas Kiyarüstemi)

Come Swim (Kristen Stewart)

Carne y Arena (Alejandro Inarritu)

YARIŞMA DIŞI FİLMLER:

Blade of the Immortal (Takashi Miike)

How to Talk to Girls at Parties (John Cameron Mitchell)

Visages, Villages (Agnes Varda & JR)

GECEYARISI FİLMLERİ:

The Merciless (Byun Sung-Hyun)

Prayer Before Dawn (Jean-Stephane Sauvaire)

Ak-Nyeo (Byung-Gil Jung)

BELİRLİ BİR BAKIŞ:

Açılış Filmi: Barbara (Mathieu Amalric)

The Desert Bride (Cecilia Atan ve Valeria Privato)

Tesnota (Kantemir Balagov)

Beauty and the Dogs (Kouther Ben Hania)

L’atelier (Laurent Cantet)

Fortunata (Sergio Castellitto)

April’s Daughter (Michel Franco)

Posoki (Stephan Komandarev)

Western (Valeska Grisebach)

Out (Gyorgy Kristof)

Before We Vanish (Kiyoshi Kurosawa)

The Nature of Time (Karim Moussaoui)

Lerd (Mohammad Rasoulof)

Jeune Femme (Leonor Serraille)

Wind River (Taylor Sheridan)

After the War (Annarita Zambrano)