74. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

74. Altın Küre Ödülleri, dün gece Los Angeles’taki Beverly Hilton Hotel’de Jimmy Fallon’ın sunduğu törende sahiplerini buldu. Damien Chazelle’in müzikali La La Land‘in aday gösterildiği 7 dalda da ödülleri topladığı gecede televizyon ödüllerine de The Night Manager, Atlanta ve The Crown damgasını vurdu.

74. Altın Küre Ödülleri’nin kazananları şöyle:

En iyi film – Drama: Moonlight

En iyi erkek oyuncu – Drama: Casey Affleck (Manchester By The Sea)

En iyi kadın oyuncu – Drama: Isabelle Huppert (Elle)

En iyi film – Komedi ya da müzikal: La La Land

En iyi erkek oyuncu – Komedi ya da müzikal: Ryan Gosling (La La Land)

En iyi kadın oyuncu – Komedi ya da müzikal: Emma Stone (La La Land)

En iyi yardımcı erkek oyuncu – Drama, komedi ya da müzikal: Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals)

En iyi yardımcı kadın oyuncu – Drama, komedi ya da müzikal: Viola Davis (Fences)

En iyi yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)

En iyi senaryo:Damien Chazelle (La La Land)

En iyi orijinal film müziği: Justin Hurwitz (La La Land)

En iyi orijinal şarkı: Justin Hurwitz – City Of Stars (La La Land)

En iyi animasyon film: Zootopia

En iyi yabancı film: Elle

En iyi televizyon dizisi – Drama: The Crown

En iyi televizyon dizisi – Komedi ya da müzikal: Atlanta

En iyi erkek oyuncu – Drama: Billy Bob Thornton (Goliath)

En iyi kadın oyuncu – Drama: Claire Foy (The Crown)

En iyi erkek oyuncu – Komedi ya da müzikal: Donald Glover (Atlanta)

En iyi kadın oyuncu – Komedi ya da müzikal: Tracee Ellis Ross (Black-ish)

En iyi miniseri: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story



En iyi erkek oyuncu – Miniseri ya da TV filmi: Tom Hiddleston (The Night Manager)

En iyi kadın oyuncu – Miniseri ya da TV filmi: Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)

En iyi yardımcı erkek oyuncu – Dizi, miniseri ya da TV filmi: Hugh Laurie (The Night Manager)

En iyi yardımcı kadın oyuncu – Dizi, miniseri ya da TV filmi: Olivia Colman (The Night Manager)

Cecil B. DeMille Özel Ödülü: Meryl Streep