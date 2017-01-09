74. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

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Haberler, Sinema
74. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

74. Altın Küre Ödülleri, dün gece Los Angeles’taki Beverly Hilton Hotel’de Jimmy Fallon’ın sunduğu törende sahiplerini buldu. Damien Chazelle’in müzikali La La Land‘in aday gösterildiği 7 dalda da ödülleri topladığı gecede televizyon ödüllerine de The Night Manager, Atlanta ve The Crown damgasını vurdu.

74. Altın Küre Ödülleri’nin kazananları şöyle:

En iyi film – DramaMoonlight
En iyi erkek oyuncu – Drama: Casey Affleck (Manchester By The Sea)
En iyi kadın oyuncu – Drama: Isabelle Huppert (Elle)

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En iyi film – Komedi ya da müzikal: La La Land
En iyi erkek oyuncu – Komedi ya da müzikal: Ryan Gosling (La La Land)
En iyi kadın oyuncu – Komedi ya da müzikal: Emma Stone (La La Land)
En iyi yardımcı erkek oyuncu – Drama, komedi ya da müzikal: Aaron Taylor-Johnson (Nocturnal Animals)

Viola Davis plays Rose Maxson in Fences from Paramount Pictures. Directed by Denzel Washington from a screenplay by August Wilson.

En iyi yardımcı kadın oyuncu – Drama, komedi ya da müzikal: Viola Davis (Fences)
En iyi yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)
En iyi senaryo:Damien Chazelle (La La Land)
En iyi orijinal film müziği: Justin Hurwitz (La La Land)
En iyi orijinal şarkı: Justin Hurwitz – City Of Stars (La La Land)

zootopiaEn iyi animasyon film: Zootopia
En iyi yabancı film: Elle
En iyi televizyon dizisi – Drama: The Crown
En iyi televizyon dizisi – Komedi ya da müzikal: Atlanta
En iyi erkek oyuncu – Drama: Billy Bob Thornton (Goliath)
En iyi kadın oyuncu – Drama: Claire Foy (The Crown)
En iyi erkek oyuncu – Komedi ya da müzikal: Donald Glover (Atlanta)
En iyi kadın oyuncu – Komedi ya da müzikal: Tracee Ellis Ross (Black-ish)
En iyi miniseri: The People v. O.J. Simpson: American Crime Story

thenightmanager
En iyi erkek oyuncu – Miniseri ya da TV filmi: Tom Hiddleston (The Night Manager)
En iyi kadın oyuncu – Miniseri ya da TV filmi: Sarah Paulson (The People v. O.J. Simpson: American Crime Story)
En iyi yardımcı erkek oyuncu – Dizi, miniseri ya da TV filmi: Hugh Laurie (The Night Manager)
En iyi yardımcı kadın oyuncu – Dizi, miniseri ya da TV filmi: Olivia Colman (The Night Manager)
Cecil B. DeMille Özel Ödülü: Meryl Streep

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