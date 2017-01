89. Oscar adaylarında rekorlar ve ‘çeşitlilik’ meselesi

28 Şubat akşamı gerçekleştirilecek Akademi Ödülleri Töreni’nde bu yıl arz-ı endam edecek adaylar belli oldu. En İyi Film dahil 14 dalda ödüle aday gösterilen La La Land, daha önce yalnızca Titanic ve All About Eve‘in sahip olduğu en fazla adaylık rekorunu egale etmiş oldu. La La Land yardımcı oyuncu kategorileri ve görsel efekt ile saç & makyaj dışında aday olunabilecek tüm dallara aday gösterilmiş oldu. 32 yaşındaki yönetmeni Damien Chazzelle de Oscar’ı kazanırsa tarihin en genç Oscar ödüllü yönetmeni olacak…

Meryl Streep’in 20. kez ödüle aday gösterilerek en fazla adaylığa sahip kadın oyuncu konusundaki kendi rekorunu egale ettiği Oscar’larda Viola Davis’in yalnızca üçüncü kez aday gösterilerek tarihte en fazla oyuncu adaylığı kazanmış siyah kadın oyuncu olması ayrıca ironik bir bilgi. Moonlight‘ın kurgucularından Joi McMillon ise tarihte bu kategoride aday gösterilmiş ilk siyah kadın… Toplam 20 oyuncu adayının 7’sinin renkli olması da Oscar tarihinin bir başka ilki. Tam yeterince utandırmayan bir ilk ararken karşımıza çıkan bir diğer ilk ise ses miksajı kategorisinde ilk kez bu yıl kadın adayların da olması. Yani en azından sonunda oldu dedirten bir bilgi.

14 adaylıkla La La Land’i takip edenler ise 8’er adaylıkla Moonlight ve Arrival, 6’şar adaylıkla Manchester By The Sea, Lion ve Hacksaw Ridge, 4’er adaylıkla Hell or High Water ve Fences… Adaylık tahminlerinde kendilerine sıkça yer bulan Martin Scorsese imzalı Silence, Jeff Nichols melodramı Loving ve Tom Ford’un Nocturnal Animals‘ının yalnızca birer kategoride aday gösterildiği Oscar’larda, ödül sezonunu epey bereketli geçiren Deadpool da adaylık kazanamadı.

89. Oscar adaylarının tamamı ise şöyle:

En İyi Film: Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight

En İyi Yönetmen: Denis Villeneuve, Mel Gibson, Damien Chazelle, Kenneth Lonergan, Barry Jenkins

En İyi Erkek Oyuncu: Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Viggo Mortensen, Denzel Washington

En İyi Kadın Oyuncu: Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone, Meryl Streep

Yabancı Dilde En İyi Film: Land of Mine, A Man Called Ove, The Salesman, Tanna, Toni Erdmann

En İyi Sinematografi: Arrival, La La Land, Lion, Moonlight, Silence

En İyi Orijinal Şarkı: Audition (The Fools Who Dream), Can’t Stop The Feeling, City of Stars, The Empty Chair, How Far I’ll Go

En İyi Belgesel: Fire at Sea, I Am Not Your Negro, Life Animated, O.J. Made In America, 13th

En İyi Kostüm Tasarımı: Allied, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Florence Foster Jenkins, Jackie, La La Land

En İyi Ses Kurgusu: Arrival, Deepwater Horizon, Hacksaw Ridge, La La Land, Sully

En İyi Ses Miksajı: Arrival, Hacksaw Ridge, La La Land, Rogue One: A Star Wars Story, 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Kısa Belgesel: Extremis, 4.1 Miles, Joe’s Violin, Watani: My Homeland, The White Helmets

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: A Man Called Ove, Star Trek Beyond, Suicide Squad

En İyi Kısa Film: Ennemis Intérieurs, Le Femme et le TGV, Silent Nights, Sing, Timecode

En İyi Kısa Animasyon Filmi: Blind Vaysha, Borrowed Time, Pear Cider and Cigarettes, Pearl, Piper

En İyi Animasyon Filmi: Kubo and the Two Strings, Moana, My Life as a Zucchini, The Red Turtle, Zootopia

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali, Jeff Bridges, Michael Shannon, Lucas Hedges, Dev Patel

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis, Naomie Harris, Nicole Kidman, Octavia Spencer, Michelle Williams

En İyi Görsel Efekt: Deepwater Horizon, Doctor Strange, The Jungle Book, Kubo and the Two Strings, Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Film Kurgusu: Arrival, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, La La Land, Moonlight

En İyi Yapım Tasarımı: Arrival, Fantastic Beasts and Where to Find Them, Hail Caesar!, La La Land, Passengers

En İyi Uyarlama Senaryo: Arrival, Fences, Hidden Figures, Lion, Moonlight

En İyi Orijinal Senaryo: Hell or High Water, La La Land, The Lobster, Manchester by the Sea, 20th Century Women

En İyi Film Müziği: Jackie, La La Land, Lion, Moonlight, Passengers