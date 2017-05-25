9. Fotoğraf Buluşmaları, bugün Studio-X İstanbul’da başlıyor

Bu sene “Denemeler, Yanılsamalar: Merak Dürtüsü Nasıl Biçimlenir?” teması ile fotoğraf meraklıları ile buluşacak olan Fotoğraf Buluşmaları, 25-27 Mayıs tarihlerinde Studio-X İstanbul’da gerçekleşecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Fotoğraf kulübünün 2009 yılından beri her yıl birçok fotoğraf sanatçısını ağırladığı ve meraklıları ile buluşturduğu etkinlik Fotoğraf Buluşmaları, bu seneki programında yine birçok önemli ismi ziyaretçilerle buluşturacak. Bugün itibariyle Studio-X İstanbul’da başlayacak olan 9. Fotoğraf Günleri’nde “Denemeler, Yanılsamalar: Merak Dürtüsü Nasıl Biçimlenir?” temasını konu alan konuşmalar düzenlenecek. Zeynep Kayan, Neslihan Koyuncu, Aslı Narin, Heval Okçuoğlu, Kıvılcım Güngörün, İbrahim Karakütük ve dahasının konuk olacağı üç günlük programı aşağıdan inceleyebilir, etkinlikle ilgili son dakika gelişmelerini ise buradan takip edebilirsiniz.

25 Mayıs Perşembe

13.00 Zeynep Kayan

Moderatör: Can Akgümüş

“Yeniyi (t)üretme”

14.30 Özgür Atlagan – Nihan Somay

“Söyleme – bana duymak istediklerimi

Hiç bilmemek korkuyu korkutuyor beni

(Nirvana, Lounge Act)”

16.00 Kıvılcım Güngörün

Moderatör: Zeynep Beler

“Günün Sayfası”

26 Mayıs Cuma

13.00 emnyu

Moderatör: Canan Batur

“Şeker Eriyene Kadar / İmge”

14.30 Heval Okçuoğlu – Volkan Aslan

“Hata Yapmak Üzerine”

16.00 Silva Bingaz

Moderatör: Dilara Arısoy

“Silva Bingaz Nerede?”

27 Mayıs Cumartesi

13.00 Aslı Narin – Neslihan Koyuncu – Gürkan Mıhçı

“Moving Atelier / Hareketli Atölye”

14.30 İbrahim Karakütük

Moderatör: Şener Soysal

“HAH!”

16.00 TOZ / Artist Run Space

“Zaman Bazlı Sanatlara Adanmış Bağımsız Bir Mekan: TOZ Artist Run Space”