9 Haziran’da vizyona girecek “The Mummy” filminin kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Başrollerinde Tom Cruise, Russell Crowe ve Sofia Boutella’yı izleyeceğimiz, Universal Canavar Evreni’nin ilk filmi The Mummy, 9 Haziran’da gösterime giriyor. 1930’lardan beri çeşitli uyarlamaları çekilen The Mummy serisinin orijinal filminin yeniden çekimi olan filmin kamera arkası görüntüleri ve oyuncularla yapılmış röportajların yer aldığı yeni bir klip yayınlandı.

Son olarak 2012 yapımı dram filmi People Like Us‘ın yönetmenliğini üstlenen Alex Kurtzman, The Mummy‘yle birlikte başlangıcını yaptığı Universal Canavar Evreni’nde sonraki filmlerin de yapımcıları arasında yer alacak. Seriye ismini veren mumya olan Prenses Ahmanet’i Sofia Boutella canlandırıyor. Boutella’nın söz konusu karakterini, Universal’ın yeni evrenindeki diğer filmlerde de görmemiz bir hayli olası. Filmde Dr. Henry Jekyll’i canlandıran Russell Crowe da yine Universal Canavar Evreni’nin ana karakterlerinden biri olacak.

Filmin dünyanın farklı uçlarına yayılan çekim görüntülerinin yer aldığı yeni tanıtım klibi aşağıdaki bağlantıdan izlenebilir.

From ancient Egypt and the deserts of Namibia, to France and modern-day London, shooting #TheMummy was a global adventure. Watch now. pic.twitter.com/xgd9xhp54X

