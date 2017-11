9 klasik “Batman” ve “Superman” filmi, özel bir Blu-Ray sette bir arada

Warner Bros., Batman ve Superman hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıracak yeni bir Blu-Ray setle karşımızda. 1978-2006 yılları arasında yer alan ve söz konusu karakterlerin yer aldığı 9 klasik film, Batman/Superman Anthology ismiyle derlendi.

Her filmin farklı bir diskle yer aldığı Blu-Ray set, an itibariyle Amazon’da satışta. 5 Superman ve 4 Batman filminden oluşan derlemede yer alan dokuz yapımın listesini aşağıda görebilirsiniz.

Superman: The Movie

Superman II: The Richard Donner Cut

Superman III

Superman IV: The Quest for Peace

Superman Returns

Batman

Batman Returns

Batman Forever

Batman & Robin

50 Amerikan Doları olarak fiyatlandırılan Blu-Ray setini satın almak için buraya tıklayarak Amazon sayfasına ulaşabilirsiniz.