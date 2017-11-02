9 klasik “Batman” ve “Superman” filmi, özel bir Blu-Ray sette bir arada

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Haberler, Sinema
9 klasik “Batman” ve “Superman” filmi, özel bir Blu-Ray sette bir arada

Warner Bros., Batman ve Superman hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıracak yeni bir Blu-Ray setle karşımızda. 1978-2006 yılları arasında yer alan ve söz konusu karakterlerin yer aldığı 9 klasik film, Batman/Superman Anthology ismiyle derlendi.

Her filmin farklı bir diskle yer aldığı Blu-Ray set, an itibariyle Amazon’da satışta. 5 Superman ve 4 Batman filminden oluşan derlemede yer alan dokuz yapımın listesini aşağıda görebilirsiniz.

Superman: The Movie
Superman II: The Richard Donner Cut 
Superman III
Superman IV: The Quest for Peace
Superman Returns
Batman
Batman Returns 
Batman Forever
Batman & Robin

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50 Amerikan Doları olarak fiyatlandırılan Blu-Ray setini satın almak için buraya tıklayarak Amazon sayfasına ulaşabilirsiniz.

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