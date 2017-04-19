90’ların kült radyo programı “Stretch and Bobbito”, 15 yıl aradan sonra geri dönüyor

Amerika’da hip-hop kültürünün yayılmasında rol oynayan kült radyo programı Stretch and Bobbito, 15 yılın sonra yeniden NPR üzerinden yayınlanmaya başlayacak.

Stretch Armstrong ve Bobbito Garcia’nın 90’lı yılların başında birçok hip-hop müzisyenini ağırladığı ve yıllarca sürdürdükleri radyo programları Stretch and Bobbito, 15 yılın ardından geri dönüyor. NPR’ın çağrısına olumlu yanıt veren ikilinin yeni yayınlarının ne zaman başlayacağı şu an kesin değil ancak önümüzdeki aylarda programı NPR’dan dinliyor olacağız. Sneaker kültürü üzerine yayınladığı kitaplarla tanınan Bobbito Garcia, bir süredir bu konuyla ilgili çeşitli programlara konuk oluyordu. Bant Mag. olarak Bobbito Garcia ile Nike 12 Soles kapsamında yaptığımız söyleşiyi buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. Ayrıca, El-P’nin konuk olduğu ve ikiliye olan hayranlığını dile getirdiği teaser videosunu da aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.