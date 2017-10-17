A Perfect Circle’dan yeni şarkı: “The Doomed”

2004 yılında yayınlanan ve yarısı cover parçalardan oluşan eMotive albümünden bu yana yeni şarkıları merakla beklenen A Perfect Circle, “The Doomed”la sessizliğini bozdu.

Geçtiğimiz yıllarda yeni bir kadroyla kısa süreliğine sahnelere geri dönen ekip şu anda Tool solisti Maynard James Keenan’la birlikte ekibin kurucularından Billy Howerdel, eski Smashing Pumpkins ve Zwan gitaristi James Iha’yla birlikte Keenan’ın bir diğer projesi olan Puscifer’ın davulcusu Jeff Friedl ve Eagles Of Death Metal üyesi Matt McJunkins’ten oluşuyor. Grubun kurucu üyelerinden Billy Howerdel geçtiğimiz yıllarda yeni bir albümün yolda olduğunu çeşitli röportajlarda dile getirmişti. Önümüzdeki günlerde uzun soluklu bir ABD turnesine çıkmaya hazırlanan A Perfect Circle’ın söz konusu turnede başka yeni şarkılarını da çalması bekleniyor.

Epey uzun bir aranın ardından gelen yeni A Perfect Circle şarkısı “The Doomed”, aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.