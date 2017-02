A Place To Bury Strangers’tan yeni şarkı: “Everyone’s The Same”

Donald Trump’ın göreve gelişinin ilk 100 gününde yayınlanacak 100 farklı şarkıyla tamamlanacak Our First 100 Days isimli protest toplamanın 27. şarkısı New York çıkışlı noise rock grubu A Place To Bury Strangers’tan geldi.

Şimdiye dek Angel Olsen, Avey Tare, Tara Jane O’Neil, Toro Y Moi, Tim Heidecker ve Suuns gibi isimlerin yeni parçalarla katıldığı derlemeden elde edilecek gelirin tamamı, iklim değişikliği, göçmenler ve kadın hakları üzerine farkındalık yaratan ve faaliyet gösteren organizasyonlara bağışlanacak. Albümde şu ana kadar yayınlanmış olan tüm şarkıları dinlemek için buraya tıklamanız yeterli.

Son olarak 2015 yılında Transfixiation isimli albümüyle karşımıza çıkan A Place To Bury Strangers’ın “Everyone’s The Same” isimli parçası aşağıdaki bağlantıdan dinlenebilir.