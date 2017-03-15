“A Scanner Darkly”nin orijinal müzikleri, ilk kez plak formatında basılıyor

Richard Linklater’ın aynı isimli Philip K Dick romanından sinemaya uyarladığı animasyon yapımı A Scanner Darkly‘nin Graham Reynolds imzalı müzikleri Fire Records ve Lakeshore Records ortaklığıyla plak olarak satışa sunuluyor.

2006 yılında vizyona giren filmin oyuncu kadrosunda Keanu Reeves, Robert Downey Jr. ve Winona Ryder gibi isimler bulunuyordu. Richard Linklater’la Before Midnight filmi için de çalışan besteci ve müzisyen Graham Reynolds, kariyerinin son yıllarında ağırlıklı olarak belgeseller ve televizyon yapımları için yaptığı müziklere ağırlık verdi.

Toplam 22 şarkıdan oluşacak soundtrack albüm, 4 Ağustos’ta raflarda yerini alacak. Fire Records üzerinden ön sipariş vermek için buraya tıklamanız yeterli.